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'Bonzai sattırmayacağız' dediler, uyuşturucudan kayıtları çıktı

Eskişehir'de ellerinde tüfekle “Hiçbir mahallede bonzai sattırmayacağız” diyerek küfürler eden ve etrafa ateş açan şahıslar polis ekiplerince yakalandı. Zanlıların uyuşturucu madde bulundurmak suçundan çok sayıda kayıtları olduğu ortaya çıktı.

Bonzai sattırmayacağız dediler, uyuşturucudan kayıtları çıktı

08 Ağustos 2017 22:02

Edinilen bilgiye göre, Gökhan S. (32) isimli şahıs tarafından 2 gün önce bir sosyal paylaşım sitesinde paylaşılan videoda, elinde av tüfeği ve palalar bulunan 3 şahsın Kuyubaşı Mahallesi'ne otomobille girdiği ve otomobilden inen şahıslar Gökhan S., Veli N. (27) ve Emirhan S.’nin (21), sokaklarda küfürler ederek gezmeye başladığı görüldü. "Bonzaiye savaş açtık, bundan sonra Eskişehir'in hiçbir mahallesinde bonzai sattırmayacağız. Gençler yok oluyor. Biz bunu Allah rızası için yapıyoruz" gibi cümleler kurarak adreslerin kapılarını zorlayan ve aralıklarla havaya ateş açan şahıslar, etraftakilerin korkulu bakışları altında gezintilerini sürdürdü. Videoyu incelemeye alan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise, şüpheli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslardan Gökhan S.'nin 2 yaralama suçundan kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezasının olduğu ortaya çıkarken, 3 şahsın yapılan GBT sorgularında yaralama, hırsızlık ve kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından çok sayıda kayıtları olduğu öğrenildi. Gökhan S. cezaevine teslim edilirken, diğer 2 şahıs hakkında "Genel güvenliği tehlikeye sokma' suçundan adli işlem başlatıldı.

Etiketler: bonzai


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