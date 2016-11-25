Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastanebaşı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 19 yaşındaki İ.A.'yı takibe aldı. İ.A.'nın bir kişiye sattığı ileri sürülen bir miktar bonzai ele geçti. Olayla ilgili gözaltına alınan İ.A.'nın evinde yapılan aramada ise paketler halinde satışa hazır 40 gram bonzai ve 36 adet extacy uyuşturucu hap elde edildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan İ.A., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren İ.A., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Muammer Ay

SAMSUN