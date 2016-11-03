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Bonzaiyi iç çamaşırında taşımış

Samsun’da iç çamaşırında 160 gram bonzai ele geçen genç kadın uyuşturucu ticareti suçundan yargılandığı mahkeme tarafından 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, arkadaşı ise 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

Bonzaiyi iç çamaşırında taşımış

03 Kasım 2016 19:18

Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Derya U. (31) adlı kadının uyuşturucu kuryesi olduğu istihbaratını almasının ardından düzenlenen operasyonda, 05 plakalı TIR durdurulmuş ve araçta bulunan Derya U. adlı kadının iç çamaşırında poşet içinde 160 gram bonzai adlı uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Olayla ilgili Derya U. adlı kadın ile araçta bulunan Sait Ö. adlı şahıs 31 Mayıs 2016 günü sevk edildikleri Samsun Adliyesinde çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı.

Derya U. ile Sait Ö. hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan dava açıldı. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasına Antalya Finike Adliyesinden SEGBİS sistemi ile görüntülü olarak katılan Derya U. ve Sait Ö., suçlamaları kabul etmediler. Mahkeme heyeti Derya U.’yu 12 yıl 6 ay, Sait Ö.’yü ise 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak yurt dışı yasağı getirdi ve tutuklanmalarına gerek görmedi.

Etiketler: bonzai


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