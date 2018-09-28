Bor Şeker'den fabrikanın özelleştirilmesi hakkında açıklama

Bor Şeker A.Ş. bazı yayın organları ve sosyal medyada yer alan iddialar üzerine yazılı açıklama yaptı. Şirketten yapılan açıklamda şu ifadelere yer verildi:

"Şirket'imiz ve pay sahipleri hakkında bazı basın organlarında ve sosyal medyada yer alan gerçeğe aykırı iddialara ilişkin olarak basın organlarına açıklama yapılması zorunluluğu hâsıl olmuştur. Şöyle ki;

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'ye ait olan Bor Şeker Fabrikası'nın T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (“Başkanlık”) tarafından özelleştirilmesi süreci kapsamında gerçekleştirilmiş olan ihale neticesinde (“İhale”), 05.05.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış olan Başkanlığın 04.05.2018 tarihli ve 2018/49 karar no'lu kararı uyarınca, 06.04.2018 tarihinde ihaleye teklif veren 8 (sekiz) adet teklif sahibinin katılımı ile gerçekleştirilmiş ve ihale en yüksek teklifi sunmuş olan Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'ye 336.000.000 TL (üç yüz otuz altı milyon Türk Lirası) bedelle kamuoyuna açık olarak ihale edilmiştir.

Akabinde İhale'nin Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından onaylanması ile İhale'de 336.000.000 TL (üç yüz otuz altı milyon Türk Lirası) bedelle en yüksek teklifi veren teklif sahibi Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'ye Satış Sözleşmesi imzalanması için süre verilmiştir. İhale Şartnamesi'nde teklif sahibinin talep etmesi halinde, kendisine yeni ortak alabileceği, İhale'ye teklif veren teklif sahibi/alıcının sermayesinin çoğunluğuna sahip olduğu şirket ile Satış Sözleşme imzalanabileceği, teklif sahibinin bildireceği yeni ortak olan diğer şirketlerin/kişilerin de, İhale'ye teklif sahibi olarak katılmamış olması, İhale Şartnamesi'nin “İhaleye Katılamayacak Olanlar” maddesinde belirtilen şartları haiz olmaması,

şartları dahilinde mümkün kılınmıştır.

Bu çerçevede; Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'nin \% 51 oranında, DSL İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin \% 49 oranında pay sahibi olarak sahip olduğu Bor Şeker A.Ş. unvanı altında bir şirket kurulmuş ve bu Şirket ile 20.09.2018 tarihinde Satış Sözleşmesi imzalanarak bahse konu fabrika söz konusu Şirket'e devredilmiştir. Belirtilen bu kısa açıklamalar doğrultusunda yapılan tüm işlemler ilgili mevzuat hükümleri ve yasal düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

İhale şartnamesi ve Sözleşme gereğince Şirket'imiz üretime ilişkin, 5 (beş) pazarlama yılı boyunca Fabrika için belirlenen pancar ekim alanlarından asgari olarak kotamızı karşılayacak miktarda pancar üretme şartı ile pancar üreticileri ile yapılmış olan sözleşmelerin devamı ve çalışanlara ilişkin şartları aynen yerine getirmeyi üstlenmiştir. Bu yükümlülükler Şirket'imiz tarafından verilen teminatlar ile güvence altına alınmıştır. İmzaladığımız Satış Sözleşmesi'nde ayrıca; bütün bu yükümlülüklerin, Fabrika'nın bir başka şirkete satılması/devredilmesi ve temadi eden satış devir hallerinde de geçerli olacağına ilişkin bağlayıcı hükümler içermektedir. Zira Bor Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi ile Şirket'imizin üretici ve şeker sektörüne ilişkin yükümlülükleri aynen devam etmekte olup;

Fabrika'da üretim devamlılığı ve zorunluluğu,

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ile birlikte çalışanların haklarının korunması,

Mevcut durumda Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ile pancar temin eden çiftçilerin mevcut kotaları kapsamında Şirket'imiz için de sözleşmeleri dahilinde pancar üretmeye devam etmesi,

ile kısaca özelleştirme işlemleri sonrasında da Şirket'imizin yükümlülükleri olarak devam ettirilmektedir.

Bahsedilen minvalde, İhale süreci ve özelleştirme işlemleri kapsamında ilgili yasal düzenlemeleri ihlal edici bir işlem söz konusu olmamış, gerek kamu menfaatini zedeleyecek gerekse de bunlara halel getirecek bir durum meydana gelmemiştir".