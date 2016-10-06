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Borç yapılandırması için son başvuru 31 ekim

Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6736 sayılı kanun kapsamında bazı vergilerin affı ve yapılandırılmasına ilişkin Düzce Belediyesi’nde de çalışmalar yapıldı.

Borç yapılandırması için son başvuru 31 ekim

06 Ekim 2016 11:19

Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ofis ile vatandaşların belediyeye olan borçlarının yeniden yapılandırılması sağlanacak.  Hükümet tarafından hazırlanan 6736 sayılı kanun kapsamında tüm Türkiye kapsamında alacakların affı ve yeniden yapılandırılmasını öngören çalışma kapsamında belediyelerin de alacaklarında yeniden düzenleme yapılmasına başlandı. Düzce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma kapsamında vatandaşların belediyeye olan her türlü vergi, su vb. borçların yeniden yapılandırılmasına başlandı. Düzce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ofis, başvuruda bulunan tüm vatandaşların belediyeye olan borçlarında yeniden yapılandırma çalışması yapacak. Son başvuru tarihi 31 Ekim 2016 olan vergi affı ve yeniden yapılandırma işleminden talep eden tüm vatandaşlar yararlanabilecek.

Vatandaşların belediyeye olan borçları; 6736 sayılı af kanunu kapsamında 31 Ekim 2016 tarihine kadar başvurulması halinde gecikme zammı kaldırılarak yeniden yapılandırılacaktır. 

Tuncay Türkgülü


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