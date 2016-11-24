19 Ağustos 2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6736 sayılı ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’ kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi mükelleflerine borçlarını yapılandırmaları için verilen süre 25 Kasım Cuma günü (yarın) doluyor. Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı yetkilileri, çeşitli nedenlerle zamanında ödenemeyen ve faizlerle birlikte büyüyen borçlarından kurtulmak isteyen mükelleflerin bu son fırsatı kaçırmamalarını önererek, 25 Kasım Cuma mesai bitimine kadar yapılandırma için başvurularını yapmaya davet etti.

Büyükşehir Belediyesi’nin kira ve idari para cezaları haricindeki diğer tüm alacakları; “İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, İş Yeri Açma Ruhsat Harcı, Tatil Günleri Çalışma Ruhsat Harcı, İşgal Harçları, Kaynak Suları Harcı, Tellallık Harcı, Bina İnşaat Harcı, Hayvan Kesim, Muayene ve Denetleme Harcı, Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı, Su, Atık Su ve Katı Atık Ücreti, Analiz Ücretleri (havuz suyu, şebeke suyu, atık su), Kazı Tahrip Ücretleri, Otobüs ve Minibüs Ruhsat Harcı ve Durak Aidatı, Çöp Döküm Ücretleri” yasa kapsamında yapılandırılabiliyor.