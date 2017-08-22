Borç yüzünden kendini ateşe verdi

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Ahmey Paşa Caddesi üzerinde bulunan park alanında borç yüzünden bunalıma girdiği ileri sürülen 45 yaşındaki Haydar Ç.'nin kendini ateşe verdi. Çevredeki vatandaşlar, alevler içinde kalan Haydar Ç.'ye ilk olarak bir kova su ile müdahale etti. Ardından, çimleri sulamakta kullanılan hortumu alarak alevleri söndürmeye çalışan vatandaşlar, 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, vücudunun büyük bölümü yanan Haydar Ç.'yi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yetkililer olayla ilgili olarak inceleme başlattı.