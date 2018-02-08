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Borçları yüzünden banka soyan zanlı tutuklandı

Kayseri'de, borçları yüzünden banka soyan ve polis ekiplerinin 200 aracı incelemeye alarak bulduğu zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Borçları yüzünden banka soyan zanlı tutuklandı

08 Şubat 2018 10:23

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Osman Kavuncu Bulvarı'nda bulunan bir banka şubesine kar maskesi ve silahla gelen bir şahıs 68 bin TL'yi alarak kayıplara karışmıştı. Olay sonrasında polis ekipleri kamera kayıtlarından yola çıkarak, soyguncunun kaçtığı aracı tespit etti. Yapılan çalışmalarda tespit edilen araca benzeyen yaklaşık 200 araç üzerinde çalışma yapan polis ekipleri soygunu gerçekleştiren Hacılar ilçesi Yukarı Mahalle Çarık Caddesi'nde bulunan bir eve baskın yaptı.

Yapılan baskında 35 yaşındaki E.K.K. olayda kullandığı elbiseler, tabanca ve 60 bin TL ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Soygunu borçları yüzünden gerçekleştirdiği belirtilen E.K.K. hakkında yapılan işlemin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

 

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