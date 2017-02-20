Edinilen bilgiye göre, Amasya merkez Memüdede Mezarlığı’nın üst kısmındaki çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alandan dumanların yükselmesini gören vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine intikal eden Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri ile Amasya Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri 4 gün boyunca belirli saatlerde aynı yerde oluşan yangınları söndürüp etrafa sıçramasını önledi.

Üstü üste çıkan yangınlar sonrası ormanda gizlenen Amasya Emniyet Müdürlüğü asayiş şubesi ekipleri iki ağacı ateşe verip hızla kaçmaya çalışan 40 yaşındaki Hasan K.’yı kıskıvrak yakaladı.

“Borçlarımdan dolayı bunalıma girdim, o yüzden yaktım”

Polislerin karakola götürdüğü sırada "Neden ağaçları yaktınız?" sorusunu "Bir sefer yaktım" diye yanıt veren evli ve 2 çocuk babası kamyon şoförü Hasan K., ifadesinde işlerinin rast gitmeyip kamyonuna haciz konulduğunu belirterek yangınları kendisinin çıkardığını itiraf edip “Borçlarımdan dolayı bunalıma girdim. O yüzden yaktım” dediği öğrenildi.

Murat Çelik A.