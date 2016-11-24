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Borçlular vergi dairesine akın ediyor

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun kapsamında, Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı’nda uzun kuyruklar oluşuyor. Merkez ve ilçelerden gelen vatandaşlar, yarın sona erecek kanundan yaralanmak için vergi borçlarını peşin ve taksitle ödemek için bir biriyle yarışıyor.

Borçlular vergi dairesine akın ediyor

24 Kasım 2016 15:52

Devlet, vatandaşların vergi borçlarını ödemesi için son başvuru tarihini 31 Ekim’den 25 Kasım tarihine uzattı. Son başvuru tarihine bir gün kala Kırkpınar ve Arda Vergi Daireleri, borçlu vatandaşlarla doldu taştı.

6736 sayılı kanun kapsamındaki vergi borçları ve trafik, sigorta gibi birçok kalemdeki cezalarla ilgili yapılandırmada borçlu vatandaşlara ciddi oranlarda indirim yapılıyor. Kanundan yararlanmak isteyenler, işi gücü bırakıp vergi dairesine gitti.

Son başvuru tarihi yarın mesai bitimi saatinde son bulacak. 

Ergin Yıldız


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