Borcuna karşılık kız kaçırıp arkadaşına verdi

Anlaşma sonrası Serkan Y., köyden 14 yaşındaki kızı kaçırıp arkadaşı Süleyman A.'ya verdi. Küçük kız kaçırıldığını söylemesine rağmen iddiaya göre, şüpheli Süleyman A. evine götürdüğü çocuğa tacizde bulunup cinsel ilişkiye girdi. Hayatını şokunu yaşayan küçük kız, evden kaçıp yoldan geçen birine durumu anlatmasıyla kurutuldu.

Jandarma tarafından yakalanan şüpheliler hakkında savcı hazırladığı iddianamede her iki şüpheliye de 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan 16'şar yıl, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçundan 7'şer yıl hapis talep etti. Şüphelilerin yargılandığı davada 12. celse görüldü. Kiraz ilçesinde, küçük yaştaki kızların kaçırılma olayı ve ailelerin küçük yaşta kızlarını para karşılığı evlendirmesi geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmış, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ekipleri olaylara müdahil olmuştu.

Davaya konu olan olay, Kiraz ilçesinde, 15 Ocak 2014’te meydana geldi. Cumhuriyet Savcısı Erman Taşgın’ın hazırladığı iddianameye göre, şüpheli Serkan Y.(23), borcunun bulunduğu Süleyman A.’ya (31), ''Sana evleneceğin genç bir kız getireyim, sana olan borcumu sil, karşılığında 4 bin lira para ver bana, bu şekilde anlaşalım’’ dedi. Bu teklife hayır demeyen Süleyman A. ile Serkan Y. anlaştı. İddiaya göre, anlaşmanın ardından Serkan Y., Kiraz ilçesi Olgunlar Köyü’nde ailesi ile yaşayan, olayın olduğu zaman 14 yaşında olan C.G. isimli kız çocuğunun evinin yakınlarına gidip kaçırmak için beklemeye başladı. Şüpheli Serkan Y., hava kararmasına rağmen evin yakınından ayrılmayarak kaçırmayı planladığı kız çocuğunun evden çıkmasını bekledi. Gece saat 23.00 sıralarında, evden çıkan C.G., evlerinin 50 metre yakınındaki tuvalete gittiği sırada, Serkan Y. küçük kızın arkasından yaklaşıp ağzını kapatıp kaçırdı. Kaçırdığı kızı, 400 metre ilerde bıraktığı aracına götürüp kızı ilçede farklı bir adrese götürdü. İddiaya göre, Serkn Y. aracın içerisinde C.G.’ye cinsel tacizde bulunup ilişkiye girmek istedi. Ancak küçük kızın istememesi ve direnmesi üzerine şüpheli Serkan Y., cinsel ilişkiye girmekten vazgeçip anlaşma gereği kızı borcuna karşılık Süleyman A.’ya teslim etti. Büyük bir şok yaşayan ve korkan C.G., Süleyman A.’ya, kaçırıldığını söylemesine rağmen iddiaya göre Süleyman A. yaşadığı evine götürdü. Burada şüpheli Süleyman A., küçük kızın karşı çıkmalarına rağmen cinsel ilişkiye girdiği ileri sürüldü. Sabah olduğunda ise uyanan C.G., Süleyman A.’nın dalgığından faydalanıp evden kaçarak ana yola çıktığında bir kadınla karşılaşınca durumu anlattı. Yoldan geçen kadın, küçük kızı alıp jandarma karakoluna götürdü.

Kızın reşit olmadığını öğrenince dolandırıldığını düşünmüş

Kiraz ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyon sonucu şüpheliler Serkan Y. ve Süleyman A. yakalandı. Serkan Y. verdiği ifadesinde, Süleyman A.’yı kendisini bazı işlere işçi olarak götürmesi nedeniyle tanıdığını, Süleyman A. ile aralarında bir alacak verecek meselesi olduğunu, işçilere ücret ödemesi gerektiğinden Süleyman A.’dan bin lira borç aldığını, karşılığında bin 500 liralık senet imzaladığını, mağdure C.G. ile Süleyman A.’nın ifadelerine kabul etmediğini söylediği öğrenildi. Diğer şüpheli Süleyman A. ise, Serkan Y.’yi bir sene önce kestane toplama işi için yanında işçi olarak çalışması nedeniyle tanıdığını, çalışmış olduğu günlerin parasını Serkan Y.’nin ödemediğini, Serkan’ın kendisine 'Sana 20-21 yaşlarında evleneceğin bir kız getireyim, sana olan borcumu sil, bana 4 bin lira para ver, bu şekilde anlaşalım' diye teklifte bulunduğunu söyledi. Teklifi kabul ettiğini belirten Süleyman A., ''Olay günü Serkan beni telefonla arayarak kızı getirdiğini söyledi. Buluşma yerine gidip, Serkan’dan kızı alıp, motorumla yaşadığım eve götürdüm. Eve geldiğimde kıza ismini ve yaşının kaç olduğunu sorduğumda kızın 17 yaşında olduğunu öğrendim. Kızın reşit olmadığını öğrenince dolandırıldığımı düşündüm. Kızı jandarmaya götürmek istedim ancak eve geldiğimizde gece 02.00 olduğu için sabah jandarmaya götürürüm diye kızı yatağa yatırıp evin giriş kapısında oturarak bekledim. Sabah çay demlediğim sırada C.G. dışarıdaki tuvalete gideceğim bahanesiyle kaçtı. C.G.’ye cinsel tacizde bulunmadım, onunla cinsel ilişkiye girmedim. Serkan’a kızı getirdiğinde bin lira verdim, öncesinde de bin 500 lira ve bir büyük altın verdim. Amacım evlenecek bir kız bulmaktı, bu olayda kendim de mağdur oldum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum’’ dedi.

Hastane raporlar tecavüzü doğruladı

İddianamede yer alan bilgiye göre, hastanelerin verdikleri raporlarda tecavüzün gerçekleştiği belirlendi. Öte yandan, İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan kontroller neticesinde mağdur C.G.’nin ruh sağlığının bozulduğu belirtildi.

Her ikisine de aynı suçlama

Cumhuriyet Savcısı Erman Taşgın hazırladığı iddianamede, mağdura ait doktor raporları olayın gelişimi ve çelişkili savunmalar ile toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde, şüphelilerin üzerlerine atılı suçları işledikleri sabit olduğu, her iki sanığında ‘Çocuğun cinsel istismar’ suçundan 16’şar yıl, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 7’şer yıl hapis talep etti.

Duruşma ertelendi

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemsi’nde tutuksuz yargılanan sanıklar Serkan Y. ve Süleyman A. 12. kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, tutuksuz sanıklar, sanık Serkan Y. avukatı Ali Çakır, Aile ve sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Emine Şen Tüfekçi Tezcan katıldı. Sanık Süleyman A.’nın avukatı mazeret nedeniyle katılamadı. Sanıklar beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Atakan Şen

