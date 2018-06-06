Borcunu yapılandıran istihdam teşviklerinden yararlanabilecek

7143 sayılı "Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun", Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayının ardından yürürlüğe girdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, 2 Haziran tarihi itibariyle hem elektronik ortamda hem Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkez müdürlüklerinde, hem de posta yoluyla yapılandırma başvurularının alınmaya başlanıldığı ve şu ana kadar 42 bin 164 başvuru olduğu belirtildi.

Yapılandırma için herhangi bir teminat istenmeyecek, yapılandırma kapsamında yapılacak ödemeler tutarında tatbik edilen hacizler kaldırılacak. Ayrıca yapılandırmadan yararlananların borçlarından dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacak. Bu yapılandırmaya başvurup ilk taksiti ödeyen işverenler "borcu yoktur" yazısı alabilecek, bu sayede kamu ihalelerine girebilecek, nefes kredisi başvurusunda bulunabilecek. En önemlisi de istihdam teşviklerinden yararlanmaya başlayacak. Bağ-Kur sigortalıları da Ziraat Bankası ile yapılan kredi anlaşmasıyla yapılandırma kapsamında borcunu peşin ödeyerek veya dondurulan hizmet sürelerini ihya ederek emekli olabilecek. Yapılandırma Kanunu ile prim borcu bulunan işverenler, esnaf, çiftçi, primini kendi ödeyen sigortalılar ve genel sağlık sigortalılar için büyük bir ödeme kolaylığı getiriliyor. Özellikle peşin ödemelerde çok büyük bir avantaj sağlanıyor. Yapılandırma 2018 Mart ayı ve öncesi dönemlere ait sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, rücu alacakları, yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak prim borçlarını kapsıyor.

"YAPILANDIRMADA SON MÜRACAAT 31 TEMMUZ"

Yapılandırmada son müracaat tarihi 31 Temmuz, ilk taksit ve peşin ödeme süresi ise 31 Ağustos olarak belirlendi. Ödemeler 2 (iki) ayda bir taksitler halinde 6-9-12 veya 18 taksit tercihiyle yapılabilecek. İl özel idareleri ve spor kulüplerine azami 36 taksit, belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlara ise 144 aya kadar taksit imkanı verildi. Kapsama giren borçların faizleri silinecek, bunun yerine Yİ-ÜFE ile güncelleme yapılacak. Ayrıca güncellenen borçların peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90’ı silinecek. İkinci taksit ödeme süresi içerisinde borcun tamamının ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarının yüzde 50’si silinecek. 31 Mart 2018 tarihinden önceye ait idari para cezalarının 31 Ağustos 2018 tarihine kadar ödenmesi halinde idari para cezasının yüzde 50’si silinecek. 10 TL’ye kadar eksik ödemeler yapılandırma ihlal nedeni sayılmayacak. İlk 2 taksitin süresinde ödenmemesi yapılandırma ihlal nedeni sayılacak. Borçluların yapılandırma taksitleri ile cari dönem prim borçlarını çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla aksatmamaları gerekiyor.

Önceki yapılandırma kanunlarına göre yapılandırması devam edenler, kalan borçlarını peşin ödenmesi halinde taksit tutarına isabet eden Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90’ı, ikinci taksit ödeme süresinde ödenmesi halinde ise kalan taksitlere uygulanan Yİ-ÜFE tutarının yüzde 50’si silinecek. Yapılandırmadan yararlanmak için borçluların dava açmamaları, açılan davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekiyor. Bakanlar Kurulu yapılandırmaya başvuru ve ilk taksit ödeme süresini 1 ay uzatma yetkisine sahip.

"YAPILANDIRMADAN FAYDALANANLAR SAĞLIK HİZMETİNDEN YARARLANMAYA DEVAM EDECEK"

Bakan Sarıeroğlu yaptığı yazılı açıklamada, "Ayrıca yine Bağ-Kur’lu sigortalılarımız hizmet sürelerini dondurarak veya yapılandırmanın ilk taksitini ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlayabilecek. Genel Sağlık sigortalılarımıza da yine yapılandırma kapsamında borçlarını faizsiz olarak 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödeme imkanı verildi. Bu tarihe kadar da borcuna bakılmadan tüm sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. Vatandaşlarımız 31 Temmuz’a kadar başvuruyu ihmal etmeyerek, bu imkanı özellikle de peşin ödeme avantajını çok iyi değerlendireceklerdir" dedi.

Yağmur Yıldız