Yapımcılığını Erdoğan Yaprak ve Ali Ertem’in, yönetmenliğini Erhan Baytimur’un, senaryosunu ise Coşkun Gündoğdu’nun üstlendiği filmde Cenk Ertan, Tolga Güleç, Arda Esen, Açelya Elmas, Feyza Çıpa, Sinan Albayrak, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Tuğba Özay, Yaşar Uzer, Burak Arslan, Erdoğan Yaprak, Ali Ertem, Oğuz Yağcı, Taner Bahadır, Turgay Atalay, Tayfun Sav, Alper Atak, Kübra Dilara Çelen, Kahraman Sivri, Kadir Turan ve Anıl Öksüm yer alıyor..

Film, 2015’in Eylül ayında Hakkari Dağlıca’da 16 askeri şehit eden PKK’lıları yakalamak için bölgeye getirilen ve ‘dön’ emri almamak için telsizlerini kapatan bordo berelilerin yaptığı operasyonla birlikte başlıyor. Ekip, daha sonra Yüzbaşı Mehmet ve komutasındaki ekiple birlikte Suriye’de, Türk sınır güvenliğini tehdit eden bir terör örgütünün başındaki “Çöl İmamı” lakaplı Ebu Salim’i yok etmeye çalışıyor. Daha sonra bu terör örgütüne destek olan yapının FETÖ olduğu anlaşılıyor ve filmde bu kişilere karşı bir mücadeleye girişiliyor.

Filmin yönetmeni Erhan Baytimur; “Bordo Bereli Suriye filmini çekiyoruz. Burada bir haftalık çekimimiz kaldı üç haftalık çekimi gerçekleştirdik. Filmin konusu Suriye’de ki bir FETÖ bağlantılı bir terör örgütünün çökertilmesi için bordo bereli bir timin Suriye’ye ye geçişi ve oradaki operasyonları. FÖTÖ bağlantısı olduğu için orada vatan hainliğine de uğruyorlar ve orada başlarını çok şeyler geliyor.Asıl bizim anlatmak istediğimiz bizim askerlerimizin yaşantıları onların çektikleri zorluklar insanlara daha iyi anlatmak için” dedi.

Baytimur; “Tek taraftan görmemek gerekiyor bizler dışarıdan sadece bir izleyiciyiz bizler sadece haberlerden izliyoruz. Şu kadar şehit olmuş askerimiz şuraya girmiş bunları görebiliyoruz. Biz askerilerimizi neler yaşadıklarını nasıl tehlikeler içersinde kaldıklarını zor şartlarda bizim için bu ülke neler yaşadıklarını nasıl savaştıklarını nasıl yaşadıklarını seyirciye anlatmak adına böyle bir film yaptık. Aslında bir 15 Temmuz yaşadık bu 15 Temmuzda gerçekten iyi bir şekilde atlattık. Vatanımızın milletimizin birlik ve beraberlik içersinde sadece sosyal medyadan kınamak değil de böyle bir proje ortaya çıkardık”diye konuştu.

Filmin oyuncularından Sedat Mert de, “Mehmetçiğimiz askerimiz bizim hepimizin ülkemizin milletimizi şan ve şöhreti için savaşıyorlar.Aldığımız nefesi onlara borçluyuz. Onlar bizimi için savaşıyorlar. Zor bir şeyi yapıyoruz. Bordo bereliler askerimizi göz bebeği Bordo bereliler Suriye’de göreve gidiyorlar ve maalesef orada içerdeki bir hainin yüzünden bir bordo bereli esir düşüyor işkence görüyor,tabi daha sonra özel birlikler yani bordo bereliler telsizlerini kapatıp Fikret’i kurtarmak için operasyona başlıyorlar”dedi.

Filmin yapımcıları arasında bulunan oyuncu Ali Ertem ise; “Bordo berelilerimizi yaşadıkları zorlukları ön plana çıkartarak 15 Temmuz darbe girişiminin halk sayesinde yok etmiştir.Bizde bunu bir film haline getirip beyaz perdeye yansıtıp seyirci ile buluşturacağız. Bizler şehit ailelerinin acılarını bir nebzede olsa unutturmaya çalışacağız.5-6 aylık bir çalışmayla ekran karşısına çıkarmaya çalışacağız.”dedi.

EROL KARAOĞLAN