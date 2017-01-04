Diğer
Kategoriler

“Bordo Bereliler Suriye” filmi geliyor

Özel Kuvvetlere bağlı bordo berelilerin terör örgütlerine yönelik Suriye'de yaptıkları operasyonu konu alan "Bordo Bereliler, Suriye" filminin çekimlerine Osmaniye’nin Kadirli ilçesi Çukurköprü köyünde devam edildi.

“Bordo Bereliler Suriye” filmi geliyor

04 Ocak 2017 11:44
“Bordo Bereliler Suriye” filmi geliyor - Tıkla İzle

Yapımcılığını Erdoğan Yaprak ve Ali Ertem’in, yönetmenliğini Erhan Baytimur’un, senaryosunu ise Coşkun Gündoğdu’nun üstlendiği filmde Cenk Ertan, Tolga Güleç, Arda Esen, Açelya Elmas, Feyza Çıpa, Sinan Albayrak, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Tuğba Özay, Yaşar Uzer, Burak Arslan, Erdoğan Yaprak, Ali Ertem, Oğuz Yağcı, Taner Bahadır, Turgay Atalay, Tayfun Sav, Alper Atak, Kübra Dilara Çelen, Kahraman Sivri, Kadir Turan ve Anıl Öksüm yer alıyor..

Film, 2015’in Eylül ayında Hakkari Dağlıca’da 16 askeri şehit eden PKK’lıları yakalamak için bölgeye getirilen ve ‘dön’ emri almamak için telsizlerini kapatan bordo berelilerin yaptığı operasyonla birlikte başlıyor. Ekip, daha sonra Yüzbaşı Mehmet ve komutasındaki ekiple birlikte Suriye’de, Türk sınır güvenliğini tehdit eden bir terör örgütünün başındaki “Çöl İmamı” lakaplı Ebu Salim’i yok etmeye çalışıyor. Daha sonra bu terör örgütüne destek olan yapının FETÖ olduğu anlaşılıyor ve filmde bu kişilere karşı bir mücadeleye girişiliyor.

Filmin yönetmeni Erhan Baytimur; “Bordo Bereli Suriye filmini çekiyoruz. Burada bir haftalık çekimimiz kaldı üç haftalık çekimi gerçekleştirdik. Filmin konusu Suriye’de ki bir FETÖ bağlantılı bir terör örgütünün çökertilmesi için bordo bereli bir timin Suriye’ye ye geçişi ve oradaki operasyonları. FÖTÖ bağlantısı olduğu için orada vatan hainliğine de uğruyorlar ve orada başlarını çok şeyler geliyor.Asıl bizim anlatmak istediğimiz bizim askerlerimizin yaşantıları onların çektikleri zorluklar insanlara daha iyi anlatmak için” dedi.
Baytimur; “Tek taraftan görmemek gerekiyor bizler dışarıdan sadece bir izleyiciyiz bizler sadece haberlerden izliyoruz. Şu kadar şehit olmuş askerimiz şuraya girmiş bunları görebiliyoruz. Biz askerilerimizi neler yaşadıklarını nasıl tehlikeler içersinde kaldıklarını zor şartlarda bizim için bu ülke neler yaşadıklarını nasıl savaştıklarını nasıl yaşadıklarını seyirciye anlatmak adına böyle bir film yaptık. Aslında bir 15 Temmuz yaşadık bu 15 Temmuzda gerçekten iyi bir şekilde atlattık. Vatanımızın milletimizin birlik ve beraberlik içersinde sadece sosyal medyadan kınamak değil de böyle bir proje ortaya çıkardık”diye konuştu.
Filmin oyuncularından Sedat Mert de, “Mehmetçiğimiz askerimiz bizim hepimizin ülkemizin milletimizi şan ve şöhreti için savaşıyorlar.Aldığımız nefesi onlara borçluyuz. Onlar bizimi için savaşıyorlar. Zor bir şeyi yapıyoruz. Bordo bereliler askerimizi göz bebeği Bordo bereliler Suriye’de göreve gidiyorlar ve maalesef orada içerdeki bir hainin yüzünden bir bordo bereli esir düşüyor işkence görüyor,tabi daha sonra özel birlikler yani bordo bereliler telsizlerini kapatıp Fikret’i kurtarmak için operasyona başlıyorlar”dedi.
Filmin yapımcıları arasında bulunan oyuncu Ali Ertem ise; “Bordo berelilerimizi yaşadıkları zorlukları ön plana çıkartarak 15 Temmuz darbe girişiminin halk sayesinde yok etmiştir.Bizde bunu bir film haline getirip beyaz perdeye yansıtıp seyirci ile buluşturacağız. Bizler şehit ailelerinin acılarını bir nebzede olsa unutturmaya çalışacağız.5-6 aylık bir çalışmayla ekran karşısına çıkarmaya çalışacağız.”dedi.

EROL KARAOĞLAN 

Etiketler: Ali Ertem, Bordo bereliler, Bordo Bereliler Suriye, Erdoğan Yaprak, Özel kuvvetler


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

MAGAZİN VİDEO GALERİ
MAGAZİN FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç