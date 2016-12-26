Yapımcılığını Ali Ertem ile Erdoğan Yaprak’ın yaptığı, yönetmenliğini Erhan Baytimur’un, senaryosunu Coşkun Gündoğdu’nun yazdığı, “Bordo Bereliler Suriye” filminde Cenk Ertan, Tolga Güleç, Arda Esen, Açelya Elmas, Feyza Çıpa, Sinan Albayrak, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Tuğba Özay, Yaşar Uzer, Burak Arslan, Erdoğan Yaprak, Ali Ertem, Oğuz Yağcı, Taner Bahadır, Turgay Atalay, Tayfun Sav, Alper Atak, Kübra Dilara Çelen, Kahraman Sivri, Kadir Turan ve Anıl Öksüm rol alıyor.

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Film, Hakkari Dağlıca’da 2015 Eylül ayında 16 askeri şehit eden PKK’lıları yakalamak için bölgeye indirilen ve "Dön" emri almamak için telsizlerini kapatan bordo bereli askerlerin yaptığı operasyonla başlıyor. Suriye’de Türk sınır güvenliğini tehdit eden bir terör örgütünün başındaki Çöl İmamı lakaplı Ebu Salim’i yok etmek için yüzbaşı Mehmet ve komutasındaki bir timin hikayesi beyaz perdeye aktarılıyor. Bir süre sonra bu terör örgütünün en büyük desteğinin paralel devlet yapılanması FETÖ terör örgütü olduğu anlaşılan filmde içerdeki cuntacılara karşı verilen mücadele de anlatıyor.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yapılan çekimlere Belediye Başkanı Ökkeş Namlı büyük bir destek veriyor.

Cenk Ertan operasyonu yöneten yüzbaşı Mehmet karakterini canlandırıyor.