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Bordo-mavili taraftarlardan takımlarına büyük destek

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan müsabakada 21 bin taraftar stada gelerek takımlarına büyük bir destek verdi.

Bordo-mavili taraftarlardan takımlarına büyük destek

21 Şubat 2017 14:10

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor'un Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan yeni stadında oynadığı ilk maç olan Gaziantepspor mücadelesinde taraftarların çirkin ve kötü tezahüratta bulunduğu gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasoynu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 11 Bin 500 taraftarın elektronik biletlerinin bloke edilerek Aytemiz Alanyaspor müsabakasına girişlerinin engellenmesine oy çokluğuyla karar vermişti. Bordo-mavili kulübün karara itirazını rağmen Tahkim Kurulu da kararı onaylamıştı.

Trabzonspor kampanya başlattı

Ligde üst üste aldığı 4 galibiyet sonrası seriyi bozmak istemeyen ve taraftar desteğini arkasında görmek isteyen bordo-mavili kulüp ise kampanya başlatarak, taraftarların maça ilgisini arttıracak organizasyonlar gerçekleştirdi. Passolig kartı bulunmayan taraftarlara passolig kartı veren Trabzonspor'un bu jestine taraftarlar da duyarsız kalmayarak gişelerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. 11 Bin 500 taraftarın cezalı olmasına rağmen Aytemiz Alanyaspor maçını izlemek için 21 bin taraftar tribündeki yerini alarak takımına destek verdi. Bordo-mavililer, Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı son yıllarda oynadığı müsabakalarda bu rakamı yakalayamamıştı.

Karşılaşmada rakibine üstünlük kurmasına rağmen girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremeyen Karadeniz ekibi, müsabakadan golsüz beraberlikle ayrılmasına rağmen ortaya koyduğu mücadeleden dolayı taraftarlardan alkış aldı. 

Gökmen Şahin

Etiketler: trabzosnpor


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