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Bordo Mavililer, 3 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, ligin ikinci yarısında yakaladığı 3 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Bordo Mavililer, 3 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

10 Şubat 2017 08:36

Bordo-mavililer rakibini mağlup etmesi ve puan sıralamasında hemen üstündeki takımların da puan kaybı yaşaması halinde ligde bir anda 6. sıraya yükselme şansı yakalayacak. 

Ligin ikinci yarısında deplasmanda Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0, sahasında ise Gaziantepspor'u 4-0 mağlup eden ve üst üste 3 maç kazanma başarısı gösteren Trabzonspor, ligin ikinci yarısındaki çıkışını Osmanlıspor karşısında da sürdürmeye kararlı gözüküyor. Karadeniz ekibi sahadan galibiyetle ayrılması halinde uzun bir aranın ardından 4 maç üst üste kazanma başarısına ulaşacak.

Osmanlı'nın koltuğuna oturabilir

Trabzonspor ile Osmanlıspor arasında oynanacak olan müsabaka 3 puandan öte 6 puan değeri taşıyor. 27 puanla ligde 9. sırada bulunan Bordo-Mavililer, kendisi ile aynı puana sahip 8. sıradaki Konyaspor, 7. sıradaki Bursaspor'un da bu hafta puan kaybı yaşaması ve ligde 6. sıradaki rakibi Osmanlıspor'u mağlup etmesi halinde bir anda 6. sıraya yükselme şansı yakalayacak. Karadeniz temsilcisi böylece Osmanlıspor'u koltuğundan edecek ve üst basamaklara doğru tırmanışını sürdürecek.

Gözler forvet hattında

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın forvet hattında N'Doye ve Rodallega konusundaki kararı ise meraklı bekleniyor. Son 3 haftadır kazanan kadroyu bozmayan deneyimli teknik adam takımın yeni transferi Hugo Rodallega'yı Osmanlıspor maçında ilk on birde sahaya sürüp-sürmeme konusunda oldukça kararsız. Kadro istikrarına büyük bir önem veren Yanal'ın, Gaziantepspor maçında ilk 11'de sahaya N'Doye ile çıkmış, müsabakanın son 30 dakikasında ise görev verdiği Rodallega bir penaltı kazandırarak takımının galibiyetine katkı sağlamıştı. 

Gökmen Şahin
 


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