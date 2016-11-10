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Boris Johnson: Kosova diğer ülkeler için güçlü bir örnek teşkil edebilir

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, “Günümüze kadar aldığı mesafeler bakımından Kosova diğer ülkeler için güçlü bir örnek teşkil edebilir” dedi.

Boris Johnson: Kosova diğer ülkeler için güçlü bir örnek teşkil edebilir

10 Kasım 2016 17:23

Günübirlik ziyaret için Kosova’ya gelen İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Priştine Uluslararası Havalimanı'nda Kosova Dışişleri Bakanı Enver Hoxhaj tarafından karşılandı. İki bakan, havalimanının VIP salonunda bir araya geldi. Kosova ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin ileriye taşınması, işbirliğinin derinleşmesi, Kosova’ya vize muafiyeti verilmesi, yolsuzlukla mücadele, görüşmenin ana gündem maddelerini teşkil etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler mükemmel olarak değerlendirildi. Kosova’ya gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaretinde Bakan Johnson, ülkesinin Kosova’yı her alanda desteklemeyi sürdüreceğini vurguladı. Kosova Dışişleri Bakanı Enver Hoxhaj da Birleşik Krallığın Kosova’ya sürekli olarak verdiği desteklerinden dolayı teşekkürlerini ifade etti.

Daha sonra Kosova Meclisini ziyaret eden Bakan Johnson, Meclis Başkanı Kadri Veseli tarafından karşılandı. Kosova Meclisi Genel Kurulunda milletvekillerine hitap eden Bakan Johnson, devletin ve demokrasinin tesis edilmesi açısından Kosova’nın örnek teşkil edebileceğini belirtti. Johnson, 17 yıl aradan sonra Kosova’ya bağımsız bir devlet, Avrupa’nın en genç demokrasisi olan bir ülkeye tekrar ayak basmanın verdiği mutluluğu dile getirdi. “Günümüze kadar aldığı mesafeler bakımından Kosova diğer ülkeler için güçlü bir örnek teşkil edebilir” diyen Johnson, küresel tehditlere değinerek, teröre karşı ortak mücadele verilmesi gerektiğini vurguladı. Johnson, bu konuda da Birleşik Krallığın Kosova’ya yardımcı olacağını söyledi. İngiliz Bakan Boris Johson, Priştine’de “Siyasi Partilerin Gelişmesine Destek” adlı projenin tanıtımını da yaptı.
 

Etiketler: Boris Johnson


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