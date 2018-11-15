Borisov: 'İstifa etmeyeceğim'

Geçtiğimiz Pazar günü ülkenin çeşitli şehirlerinde yaşam şartlarına karşı başlatılan protesto gösterileri devam ederken Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, hükümet olarak görevi bırakmayacaklarını söyledi. Katıldığı bir televizyon programında ülke genelinde yoksulluğa karşı başlatılan ve binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen protesto eylemlerine değinen Borisov, daha önce başbakanlık koltuğunu iki defa bıraktığını ancak şimdi bunun için bir neden olmadığını belirtti. Borisov şöyle konuştu:

“Protestolardan korkmuyorum, çünkü korkacak ve endişelenecek bir durum yok. Yeni kabine oluşturmayacağım. Tabi ki istifalar ve bakan değişimi olabilir. Daha önce iki defa hükümeti bıraktım ancak şimdi bunun için bir neden yok. Şu an akaryakıtın fiyatı düştü ve düşmeye devam edecek. Bu protestolar nedeniyle olmuyor, petrol fiyatları nedeniyle meydana geliyor. Akaryakıt fiyatları düştüğüne göre umuyorum protestolar da duracak.”

"ESAS SORUN..."

Esas sorunun vatandaşların gelirlerinin yükseltilmesi olduğunu kaydeden Borisov, emeklilerin aylıklarını, memurların maaşlarını yükselttiklerini ve eğitim için daha fazla para ayırdıklarını savundu. Bulgaristan'da akaryakıt zamları ve kötü yaşam koşullarını protesto etmek amacıyla ülke genelindeki geçtiğimiz Pazar günü başlayan gösteriler devam ediyor.

AB'ye üye ülkeler arasında en düşük asgari ücret Bulgaristan'da ödeniyor. 2007 yılında AB'ye üye olan ülkede çalışanlara verilen aylık asgari ücret 510 Leva (260 Euro).