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Bornova Becker Spor, 5. galibiyetini aldı

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nin 6. haftasında Bornova Becker Spor, sahasında İstanbulgücü’nü 72-60 mağlup ederek ligdeki 5. galibiyetini aldı.

Bornova Becker Spor, 5. galibiyetini aldı

02 Kasım 2016 22:46

Bornova Becker, ilk iki periyotu 22-12 önde tamamlarken, soyunma odasına da 34–24 üstün girdi. İzmir ekibi, üçüncü periyotta da üstünlüğünü sürdürürken, (51– 40) maçı da 72–60 kazanmasını bildi.

Karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulunan Bornova Becker Spor BaşAntrenörü Olcay Orak, “Rakibimiz iyi oynadı, İstanbulgücü’nü tebrik ediyoruz. Zaman zaman maç 15 sayılara 20 sayılara çıksa da rakip vazgeçmedi. Ama biz de tecrübemizle, kuvvetimizle çok iyi top oynadık. Oyuncularımı tebrik ediyorum” dedi.

Etiketler: bornova


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