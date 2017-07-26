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Bornova Beckerspor’dan 2 imza daha

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin İzmirli tek temsilcisi Bornova Becker Spor, pivot pozisyonu için Emel Türkyılmaz, uzun forvet pozisyonu için ise Yeliz Doğan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bornova Beckerspordan 2 imza daha

26 Temmuz 2017 11:30

1992 doğumlu, 1.93 cm boyundaki Emel Türkyılmaz geçen sezon MBK Doğuş Hastanesi’nde forma giymişti. Antalya Koleji alt yapısında yetişmiş, Fenerbahçe ve Beşiktaş kadrosunda yer almış olan Türkyılmaz, Ceyhan Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde de mücadele etmişti.

1994 doğumlu, 1.83 cm boyundaki Yeliz Doğan ise, Antalya Koleji’nde başladığı basketbol serüvenine Amerika’da devam etmiştir. Amerika’da geçirdiği son sezonunda 33 maçta oynayan Doğan; 17 dakika süre almış, 3.0 sayı ortalaması ve 4.0 ribaund ortalaması ile mezun oldu.

Emel Türkyılmaz ve Yeliz Doğan 2017 - 2018 sezonunda Bornova Becker Spor’da mücadele edecek. 


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