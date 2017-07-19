Diğer
Kategoriler

Bornova Belediyesinde işçiler grevde

İzmir’de Bornova Belediyesi ile İZBAŞ AŞ arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde istenilen mutabakata varılamayınca İZBAŞ AŞ çalışanları grev kararı aldı. Belediye önünde açıklama yapan çalışanlar, enflasyon artışı kadar zam istedi.

Bornova Belediyesinde işçiler grevde

19 Temmuz 2017 11:30

Bornova Belediyesi önünde toplanan İZBAŞ AŞ çalışanları, 9 Şubat'tan bu yana Bornova Belediyesiyle devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin mutabakata varmaması üzerine grev kararı alarak basın açıklaması yaptı. Grup adına belediye önünde açıklama yapan Örgütlenme Genel Sekreteri Ali Çelenk, "Ya anlaşacağız ya da greve çıkacağız" diyerek belediyenin zam şartlarını kabul etmesi gerektiğini söyledi. Enflasyon artışı kadar zam istediklerini vurgulayan Çelenk, “Çok eleştirilen kamu toplu sözleşmeleri dahi ilk altı ay için yüzde 7,5 ve ikinci altı ay için yüzde 5 olarak imzalanırken; bizlere teklif edilen bir yıl için yüzde 6 oranı sendikamız tarafından kabul edilemez bulunmuş ve yasal sürede anlaşma sağlanamadığı için grev kararı alınmıştır. Bu grev keyfi olarak gerçekleşmiyor. Bu grev; insanca yaşamak, çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için gerçekleşiyor. Bizler çok fazla şey istemiyoruz. Sadece hakkımız olanı istiyoruz” diyerek belediyenin zam taleplerini kabul etmesi gerektiğini aktardı. 

Abdülaziz Baydilli - Sinan Yeniçeri

Etiketler: Bornova Belediyesi, grev, işçiler


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!