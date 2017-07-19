Bornova Belediyesinde işçiler grevde

Bornova Belediyesi önünde toplanan İZBAŞ AŞ çalışanları, 9 Şubat'tan bu yana Bornova Belediyesiyle devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin mutabakata varmaması üzerine grev kararı alarak basın açıklaması yaptı. Grup adına belediye önünde açıklama yapan Örgütlenme Genel Sekreteri Ali Çelenk, "Ya anlaşacağız ya da greve çıkacağız" diyerek belediyenin zam şartlarını kabul etmesi gerektiğini söyledi. Enflasyon artışı kadar zam istediklerini vurgulayan Çelenk, “Çok eleştirilen kamu toplu sözleşmeleri dahi ilk altı ay için yüzde 7,5 ve ikinci altı ay için yüzde 5 olarak imzalanırken; bizlere teklif edilen bir yıl için yüzde 6 oranı sendikamız tarafından kabul edilemez bulunmuş ve yasal sürede anlaşma sağlanamadığı için grev kararı alınmıştır. Bu grev keyfi olarak gerçekleşmiyor. Bu grev; insanca yaşamak, çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için gerçekleşiyor. Bizler çok fazla şey istemiyoruz. Sadece hakkımız olanı istiyoruz” diyerek belediyenin zam taleplerini kabul etmesi gerektiğini aktardı.

Abdülaziz Baydilli - Sinan Yeniçeri