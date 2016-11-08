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Bornova Stadı'nda ilk uluslararası maç

Ülkemizi gençler kategorisinin Şampiyonlar Ligi olan UEFA Gençlik Liginde temsil eden Altınordu, Sparta Prag ile Bornova Stadı'nda karşılaşacak.

Bornova Stadında ilk uluslararası maç

08 Kasım 2016 13:42

UEFA’nın 379 kriterini yerine getiren Bornova Stadı'ndaki maç yarın saat 16.00’da başlayacak. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, tüm İzmirlileri Bornova Stadı'nı görmeye ve Passolig istenmeyen ve ücretsiz giriş olanağı bulunan karşılaşmayı izlemeye davet etti.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, profesyonel liglerde mücadele eden İzmir takımlarına ev sahipliği yapmaya başladıkları Bornova Stadı'nın kısa sürede UEFA’nın listesine girmesinin çok önemli olduğunu vurguladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte İzmir için ne kadar doğru bir yatırım yaptıklarının bir kez daha görüldüğünü belirten Başkan Atila, “Anadolu topraklarında futbolun ilk oynandığı kent olan Bornovamızda bir Avrupa Kupası maçına ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Tüm İzmirlileri, Bornova Stadında ilk kez ev sahipliği yapacağımız uluslararası karşılaşmada Altınordu takımımıza destek olmaya çağırıyorum” dedi. 

Başkan Atila Passolig istenmeyen maçı ücretsiz izleme imkanı bulunduğunu hatırlattı.

EVKA-3’ten ring seferleri
Altınordu U19 takımının Sparta Prag ile oynayacağı UEFA Gençlik Ligi 2. Eleme Turu ilk karşılaşması yarın saat 16.00’da başlayacak. Bornova Stadı'nda oynanacak maç için saat 14.00’ten itibaren EVKA-3 metrodan Bornova Stadı'na ring seferleri konulacak.

İlk turda Levski Sofya’yı elemişti
Altınordu U19 takımı TFF 1. Lig'i ilk sırada tamamlamış, Süper Lig'i lider bitiren Galatasaray ile oynadığı final maçını kazanarak Türkiye Şampiyonu olmuştu. Kırmızı-lacivertli gençler ilk eleme turunda Bulgaristan’ın Levski Sofya takımını Atatürk Stadı'nda 5-0 yenmiş, deplasmandaki 1-1’lik maçın ardından turunu geçerek Çek Cumhuriyeti temsilcisi Sparta Prag ile eşleşmişti. Ülkemizi UEFA Gençlik Ligi’nde Altınordu ile birlikte Beşiktaş U19 takımı temsil ediyor. 

Etiketler: Bornova Stadı


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