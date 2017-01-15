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Bornova'da duygulandıran maç

Bornova Belediyesi, İzmir Adliyesi’nde gerçekleşen hain saldırıda şehit olan kahraman trafik polisi Fethi Sekin’i unutmadı. Bornova Stadı’nda oynanan Göztepe-Denizlispor maçına gelen taraftarlara şehit polisin 6 bin adet maskesi dağıtıldı. Şehit’in kızı Dila Sekin de anlamlı görüntülere sahne olan maçı Başkan Olgun Atila’nın davetlisi olarak protokol tribününde izledi.

Bornovada duygulandıran maç

15 Ocak 2017 16:59

TFF 1. Ligi’nde mücadele eden Göztepe’nin Bornova Stadı’nda Denizlispor ile oynadığı maça ev sahipliği yapan Bornova Belediyesi, tribünleri dolduran 6 bin taraftara şehit kahraman polis Fethi Sekin’in maskesini dağıttı. Sekin’in 15 yaşındaki kızı Dila Sekin de Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila’nın davetlisi olarak arkadaşlarıyla birlikte protokol tribünündeki yerini aldı. Maça birlikte gelen ve şehit polisin maskesini takan Atila Ailesi, Dila ile yakından ilgilendi. “Kahraman şehit polisimiz Fethi Sekin’i hiç bir zaman unutmayacağız. Onun çocukları artık bizim de evladımız” diyen Başkan Atila, Dila Sekin’e Göztepe atkısı hediye etti. İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, sanatçılar Buray ve Umut Oğuz da maçı izleyenler arasındaydı.

Bornova Stadı’ndan anlamlı mesajlar
Maç öncesi gerçekleşen seremonide İstiklal Marşı okunurken maskelerini takan taraftarlar, canı pahasına bir katliamı önleyen kahraman polisi tezahüratlarla andı. İzmir Marşı’nı söyleyen Göztepeli taraftarlar, “Şehitler ölmez vatan bölünmez ve Mustafa Kemal’in askerleriyiz” şeklinde sloganlar attı. Türk bayraklarıyla donanan tribünlerdeki “Burası İzmir; ne Hasan Tahsin’ler, ne de Fethi Sekin’ler biter" pankartı da dikkat çekti.

Etiketler: bornova


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