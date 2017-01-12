Günlerdir rekor üstüne rekor kıran dolar ve euroda geri çekilmeler başladı. Güne 3,86 seviyesinden başlayan dolar, TL karşısında 3,77 seviyesine kadar geriledi. Dolar, TL karşısında şu sıralarda 3,7850 seviyesinden işlem görüyor.

Güne 4,11 seviyesinden başlayan euro sabah saatlerinde sabah saatlerinde 4.1804 seviyesine çıkmasına karşın, TL'nin kazanımlarıyla 4.0199'a kadar indi. Kur şu sıralarda 4,04 seviyesinden işlem görüyor.

Borsa da güne yükselişle başlayarak günü kazanlı geçiriyor. Özellikle öğleden sonra gelen alımlarla yüzde 3'ün üzerinde kazançla 80 bin puanın üzerine çıktı. BİST 100 endeksi şu sıralarda yüzde 3,36 yükselişle 80 bin 274 puandan işlem görüyor.