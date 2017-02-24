Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi güne yüzde 0,07'lik yükselişle başladı. Endeks, 63,58 puanlık artışla 89 bin 201 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi de yüzde 0,15 değer kazandı.
Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi güne yüzde 0,07'lik yükselişle başladı. Endeks, 63,58 puanlık artışla 89 bin 201 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi de yüzde 0,15 değer kazandı.
Türkiye'de 2017 Ocak ayında 95 bin 389 konut satıldı
En fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti.