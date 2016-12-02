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Borsa İstanbul ile Dubai Emtia Merkezi işbirliği yolunda

Dubai Emtia Merkezi ile Borsa İstanbul arasında daha önce imzalanan mutabakat zaptının devamı olarak, spot ve vadeli altın ve diğer kıymetli madenlerin ortak bir platform üzerinden işlem görmesi ve takasının yapılması kararlaştırıldı.

Borsa İstanbul ile Dubai Emtia Merkezi işbirliği yolunda

02 Aralık 2016 14:04

Birleşik Arap Emirliklerinin emtia borsası olan Dubai Emtia Merkezi - (DMCC) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Bin Sulayem, Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ'ı ziyaret etti. Ziyarette yapılan görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları çerçevesinde yürütülen İslam ülkeleri arasında altın borsası kurulmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Bu kapsamda DMCC ile Borsa İstanbul arasında daha önce imzalanmış olan mutabakat zaptının devamı olarak spot ve vadeli altın ve diğer kıymetli madenlerin ortak bir platform üzerinden işlem görmesi ve takasının yapılması kararlaştırıldı. Ziyarette ayrıca, ilk etapta İstanbul ve Dubai'de olmak üzere teslim merkezleri oluşturulması konularında işbirliği yapılması hususu teyit edildi.

Yapılan açıklamaya göre; DMCC bünyesinde altın ve diğer kıymetli madenler ile elmas ve inci gibi kıymetli taşlar ve çay ve metaller gibi çok farklı emtiaların spot ve vadeli ürünleri işlem görüyor. Borsa İstanbul'da da altın gibi kıymetli madenlerin yanı sıra elmas ve kıymetli taşlar spot olarak işlem görmekte ve altın vadeli kontratları yatırımcılara sunuluyor. Bu işbirliğiyle, dünya fiziki altın ticaretinde önemli bir yer tutan İstanbul ve Dubai'nin konumunun, kurumlar arası yapılacak ortak çalışmalar sonucu ortaya çıkacak sinerji ile daha da yukarıya çıkması hedeflendiği, sonrasında bu işbirliğine dahil olacak diğer İslam ülkeleri ile altın ticaretindeki potansiyelin gerçekleşmesi beklendiği kaydedildi. 

Etiketler: Borsa İstanbul, Dubai Emtia Merkezi


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