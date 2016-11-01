Borsa İstanbul Yönetimi, piyasaların işlem saatlerinde değişikliğe gitti. Borsa İstanbul'dan yapılan yazılı açıklamada, 8 Eylül 2016 tarihli ve 29825 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 07/09/2016 tarihli ve 2016/9154 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yaz saati uygulamasının yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırıldığı belirtilerek, "Söz konusu kararın değerlendirilmesi sonucunda, üyelerimiz ile yapılan anket sonuçları da dikkate alınarak Borsa İstanbul Yönetim Kurulunun 27/10/2016 tarihli ve 30 sayılı toplantısında; Pay Piyasasında tam ve yarım iş günlerinde seansların sabah açılışta saat 09:40’ta emir toplama ile başlamasına, açılış seansının saat 09:55’te bitirilmesine ve sürekli işlemlerin saat 10:00’da başlatılmasına, ayrıca yarım iş günlerinde gün sonunda bir değişikliğe gidilmemesine, tam iş günlerinde ise gün sonunda sürekli işlem son saatinin 17:30’dan 18:00’a çekilmesine, kapanış ve tek fiyattan işlemlerin ise 18:00 - 18:10 saatleri arasında gerçekleştirilerek seansın saat 18:10’da sona erdirilmesine, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP), seansın tam iş günlerinde saat 09:30’da başlamasına, Pay Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri için saat 18:10’da, diğer sözleşmeler için saat 18:15’te sona erdirilmesine, Borçlanma Araçları Piyasası’nda seansın tam iş günlerinde saat 09:30’da başlamasına ve saat 17:30’da sona erdirilmesine, Pay Senedi Repo Pazarı’nda seansın tam iş günlerinde saat 10:00‘da başlamasına, karar verilmiştir" denildi.