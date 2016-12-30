Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, basın mensuplarıyla sohbet toplantısında biraraya geldi. Toplantı da Karadağ’ın yanı sıra Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Saraç, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ahmet Işkın, Takasbank Genel Müdürü Mahmut Kayacı, Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Müdürü Ahmet Yılmaz ve Piyasalardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Küçükçınar da bulundu.

“Küçük şirketlerin halka açılmasını istemiyorum”

Borsa İstanbul’daki sürdürülen çalışmalar ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi veren Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, küçük şirketlerin halka açılmasını istemediğini belirterek “Küçük şirketlerin halka açılmasını istemiyorum. Ben görüşüyorsam milyarlı rakamlardır mutlaka. Daha küçüklerin borsaya gelmesi taraftarı değilim. Şöyle hisse tarafında gelmesi taraftarı değilim. Proje finansmanı ve diğer ürünleri kullanabilirler. Küçük şirketler hisseyle açıldıklarında o kurumsallık ve derinlik olmadığı için çok sıkıntı yaşıyorlar” dedi.

Son 6 ayda Türkiye’de yaşanan olayları Avrupa ve Amerika’da başka bir ülkenin yaşadığı takdirde toparlanma sürecinin çok çok daha uzun olacağını söyleyen Karadağ, “Dünyada ben şunu gördüm, biz şunu söyledik; Dünya Bankası toplantısında konuştuk. Şunu gördüm, 15’inci günü borsayı basıyorlar iki şehidimiz var. Bu arada 15 Temmuz’da bizim borsamızda şehit olan polis arkadaşımız Mehmet Şevket Uzun’un kardeşi Jandarma Özel Harekat Astsubay Başçavuş kıdemli Mete Uzun’u güvenlik amiri yaptık” diye konuştu.

“OECD son raporunda, bizi gelişmiş ülkeler sınıfı konumuna koydular”

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in Türkiye’nin notunu indirmesinin ardından yaşanan süreç hakkında bilgi veren Karadağ, “Moody’s not indirdi. Moody’s’in not indirdiği periyotta bütün piyasalarımıza çok sayıda yabancı sermaye girişi oldu. OECD son raporunda, tamamen bizi gelişmiş ülkeler sınıfı konumuna koydular. Bunu gündem yapmalıyız. Bu hani iç dökümanımız veya derlememiz değil” şeklinde konuştu.

“Üreticilerin gayrimenkul konusunda Türkiye’deki yatırımcı ve finansal tüketiciyi yanıltacağını zannetmiyorum”

Gayrimenkul konusunda da konuşan Karadağ, “Üreticilerin gayrimenkul konusunda bizim Türkiye’deki yatırımcı ve finansal tüketiciyi yanıltacağını zannetmiyorum. Bu konuda çünkü şöyle söyleyelim. Proje bazında belli projelerin, menkul kıymete dönüştürülmüş hallerde satılmasını öneriyoruz. Buradaki temel olan şey değerlemedir. Yani insanları kandırırlar mı? Şimdi hisse değerlendirmesinde 10 milyonluk bir şirketi allıyorlar pulluyorlar finansal tüketiviyi kandırıyorlar. Gayrimenkul tarafında finansal tüketici daha kuvvetlidir. Tüm PPP projelerini üreten konsorsiyum firmalarıyla görüştük. Bunları bir şekilde borsaya getirelim. Bizim ürünlerimiz ve sermaye piyasalarımız çok konforlu. Bankada menkul kıymet veya proje finansmanı verildiğinde ben bankaya şöyle söylüyorum; kredi verdiğinde traktöre binmek zorundasın, çünkü 30 günlük para bulayım da onu hep fonlayayım diye uğraşacak ama menkul kıymet olduğunda sıkıştığında satarsın ikinci elde. Her malın alıcısını bulursun. Kredide satma imkanın yok. Benim menkul kıymet lüks arabaya benziyor. Yani artık daha konforlusun” diye konuştu.

Toplantıda söz alan Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Saraç ise halka arz uygulamasında çalışma prensiplerine değindi. Saraç, “Bizim halka arzlarda denetim gözetim birimimizin dışında kotasyon birimimiz var. Aşağı yukarı 20’ye yakın arkadaşımız da son derece yetkin ve hemen hemen denetim bakış açısına sahip olan arkadaşlar bilançosundan yerinde incelemeye kadar her türlü çalışmayı yapıyorlar. Kağıt üzerinde kesinlikle inceleme yapmıyoruz” dedi.

“Takas tarafında bizim çok inovatif projelerimiz var”

“Takas tarafında bizim çok inovatif projelerimiz var” diyen Karadağ, “ İnşallah önümüzdeki dönemde artık haftalık bir lansman yapsak yetiştiremeyeceğiz. Müthiş projeler var. MKK tarafında da Takasbank tarafında da sizlerle çalıyor olacağız. Borsa İstanbul’da çek takası devreye alınacak. MKK tarafında tüm hisse yatırımcısına bir stok affı gelecek. Bu, şimdi biliyorsunuz batan bankaların mevduatları bir şekilde ödendi, batan şirketlerin de hangilerine İstanbul Finans Merkezi ve stok barışı anlamında belli düzeyde güvence sağlayabiliriz. Yönetim kurulu kararımızı yayınladık. Bir, borsa olarak Takasbank’taki hisselerimiz artırmak istiyoruz. Satmak isteyenlere belli fiyat düzeyinden borsa olarak alabileceğimizin duyurusunu yaptık” diye konuştu.



Ali Canberk Özbuğutu