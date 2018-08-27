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Borsa İstanbul’da swap pazarı kurulacak

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada, “Global finansal piyasalardaki en aktif pazarlardan biri olan swap pazarının başta bankalarımız olmak üzere tüm finans sektörü katılımcılarına hizmet edecek şekilde Borsamızda kurulması çalışmalarına başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Borsa İstanbulda swap pazarı kurulacak

27 Ağustos 2018 15:05

Borsa İstanbul A.Ş. swap pazarının başta bankalar olmak üzere tüm finans sektörü katılımcılarına hizmet edecek şekilde borsada kurulması çalışmalarına başlandığını duyurdu. İstanbul’un Uluslararası Finans Merkezi olma vizyonu doğrultusunda, Borsa İstanbul ve bağlı ortaklıkları Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu olarak Borsa İstanbul Grubu’nun, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın liderliğinde çalışmalarını sürdürdüğüne vurgu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere, düzenleyici otoriteler ile koordineli bir şekilde Borsa İstanbul Grubunda yeni ürünler ve yeni pazarlar işleme açılmaktadır. Bu bağlamda, global finansal piyasalardaki en aktif pazarlardan biri olan swap pazarının başta bankalarımız olmak üzere tüm finans sektörü katılımcılarına hizmet edecek şekilde Borsamızda kurulması çalışmalarına başlanmıştır. Takasbank, Merkezi Karşı Taraf olarak bu pazardaki işlemlerin takasını gerçekleştirecek olup, küresel en iyi uygulamalara uygun olarak risk ve teminat yönetimi hizmeti verecektir. SWAP pazarının Borsamızda faaliyete geçmesi ile birlikte çoğunlukla tezgahüstü piyasalarda gerçekleştirilen bu tür işlemlerin, ülkemizde organize bir piyasa güvencesinde de yapılabilmesinin önü açılmış olacaktır. Pazar işleyişinde piyasa yapıcılığı ve likidite sağlayıcılığı gibi temel hususlar tüm paydaşlar ile istişare edilerek kamuoyuna açıklanacaktır. İlk etapta döviz piyasaları için hayata geçirilmesi planlanan SWAP pazarı ile birlikte, Borsa İstanbul Grubu olarak yeni ürün ve pazarlar konusunda çalışmalara devam edilecektir. Ayrıca mevcut türev pazarlarımızın derinliğini ve ülke ekonomisine katma değerini artıracak çalışmalara hız verilecektir.”  

Rıfat Fırat

Etiketler: Borsa İstanbul

 

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