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Borsa İstanbul'da swap piyasası 1 Ekim'de faaliyete geçecek

Borsa İstanbul'da swap piyasası 1 Ekim'de faaliyete geçecek
Borsa İstanbul'da swap piyasası 1 Ekim'de faaliyete geçecek

Borsa İstanbul’da Swap Piyasası 1 Ekim’de faaliyete geçiyor.

Borsa İstanbul A.Ş. ve bağlı ortaklığı İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., swap piyasası kurulmasına ilişkin yapılan çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Swap piyasası, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından ilan edilen 20 Eylül 2018 tarihli Yeni Ekonomi Programı kitapçığında Borsa İstanbul'un finansal sistem mimarisi çerçevesindeki sorumlulukları arasında olduğu kaydedilirken; 1 Ekim 2018 tarihinde faaliyete geçecek Borsa İstanbul Swap Piyasasının gelişiminin teşvik edilmesi amacıyla 31 Mart 2019 tarihine kadar gerçekleşen Swap işlemlerinden borsa payı ve takas ücretleri alınmayacağı belirtildi. 

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