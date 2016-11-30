EKTP’de işlem yapma yetkisi için bir defaya mahsus uygulanan faaliyet aidatı da 20 bin liradan 5 bin liraya indirildi.

Borsa İstanbul, kuyumculuk sektörünün gelişimine katkı sağlanması amacıyla özellikle perakende sektöründe faaliyet gösteren kuyumculara, Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında (EKTP) sınırlı işlem yapma yetkisi verecek bir düzenlemeye gitti. Düzenlemeyle, ticari faaliyetlerde altının önemi ve etkisinin artırılması amaçlanıyor. EKTP’de işlem yapma yetkisi için bir defaya mahsus uygulanan faaliyet aidatı, 20 bin liradan 5 bin liraya indirildi. Yıllık işlem yapma aidatı da dolardan TL’ye çevrildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sınırlı işlem yapma yetkisine sahip olacak gerçek ve tüzel kişiler, yurt dışından ithal ettikleri kıymetli taşlar ile stoklarında bulunan ancak daha önce Borsada işlem görmemiş kıymetli taşlar dışındaki işlemleri gerçekleştirebilecek ve Borsaya bildirimde bulunabileceklerdir.”

-Faaliyet aidatında indirime gidildi, yıllık işlem yapma aidatı da dolardan TL’ye çevrildi

“EKTP’de işlem yapma yetkisi için bir defaya mahsus uygulanan faaliyet aidatı, 20.000 liradan 5.000 liraya indirildi. Yıllık işlem yapma aidatı da dolardan TL’ye çevrildi.”

Başvuruda bulunmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler için ayrı ayrı hazırlanan dilekçe, form ve istenen diğer bilgilere, Borsa İstanbul’un internet sitesindeki http://www.borsaistanbul.com/urunler-ve-piyasalar/duzenlemeler/genelgeler linkinden ulaşılabilir”.