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Borsada 6 ay aradan sonra arz gongu, Global Tower için çalacak

Turkcell iştiraklerinden Global Tower halka arzında son viraja girildi. Şirket, ödenmiş sermayesinin yüzde 21,7'sini halka arz edecek.

Borsada 6 ay aradan sonra arz gongu, Global Tower için çalacak

17 Ekim 2016 11:25

En son Mayıs ayında arz için gong törenine ev sahipliği yapan Borsa İstanbul (BİST) yeni bir halka arza daha hazırlanıyor. Borsa İstanbul'da işlem görmek için yola çıkmış olan Turkcell iştiraklerinden Global Tower'ın halka arzında son viraja girildi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), şirketin sunduğu izahnameyi 14 Ekim 2016 tarihinde onayladı. Onaylanan izahnameye göre Global Tower yüzde 21,7'sini halka açacak. Global Tower'ın halka arz fiyatı pay başına 3,82 TL ile 4,46 TL aralığında olacak.

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Türkiye'nin ekonomisinin özellikle yurtdışından gelen suni sebeplere dayalı baskılarla zora sokulmaya çalışıldığı bu dönemde Global Tower şirketinin halka arzının çok önemli ve değerli olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "Hain darbe girişiminde, kurşunun üzerine yürüyen, tankın karşısına dikilip demokrasisine sahip çıkan halkımız, sonrasında da elindeki dövizini bozdurarak ekonomiye destek vermiştir. Böyle bir konjonktürde şirketlerin de üzerlerine düşeni yapmaları gerekir, Global Tower'ın Borsa İstanbul'da işlem görmesi halkımıza ve ekonomimize moral olacaktır. Bu teşebbüsümüzün yatırımcılarımızın ilgisine mazhar olacağına olan inancımız tamdır. Diğer şirketlerin de bizi örnek alarak planlarını ertelememelerini temenni ederim".

Global Tower'ın hisselerin yüzde 70'inin yurt dışı kurumsal yatırımcılara arz edilecek olmasının da ayrıca Türkiye ekonomisine güvenin önemli bir göstergesi olduğuna da dikkat çeken Akça, "Halka arz büyüklüğü ek satış dahil 329,8-385,1 milyon TL aralığında olacak. Yaklaşık 1,4 milyar lira piyasa değeri olan şirketimiz Türkiye, Ukrayna, Belarus ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 10 bine yakın kule portföyü işletmektedir" dedi.

Yapılan açıklamada; Global Tower'ın yurt içinde halka arzına İş Yatırım liderliğinde 23 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum, yurt dışında ise Citigroup Global Markets Limited aracılık ediyor. Global Tower halka arzının tamamı ortak satışı yoluyla gerçekleşecek olup, arz sonrası halka açıklık oranının yüzde 21,7 olması bekleniyor. Ek satış hakkının kullanılması halinde ise bu oran yüzde 25'e çıkabilecek. Halka arz edilecek payların yüzde 70'i yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrılırken, yüzde 30'luk bölüm yurtiçi yatırımcılara ayrıldı. Toplam arzın yüzde 10'u yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 20'si yurtiçi kurumsal yatırımcılara yapılacak. 

Etiketler: borsa, turkcell


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