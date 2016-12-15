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Borsan ‘led’le aydınlatacak

2017 yılında yatırımların devam edeceğini belirten Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez, 2017 yılında en büyük yatırımı ledli aydınlatma ürünlerine yapacaklarını söyledi.

Borsan ledle aydınlatacak

15 Aralık 2016 11:04

Önümüzdeki yıl yapacakları yeni yatırımlar hakkında açıklamalarda bulunan Adnan Ölmez, 2017 yılına, 'verimliliği artırma, giderleri düşürme' sloganıyla hazırlandıklarını ifade etti. 2017'nin ledli aydınlatmalara yatırım yapma yılı olacağını belirten Ölmez, tasarımını yaptıkları 35 modeli Türkiye ve dünya piyasalarına sunacaklarını açıkladı.

"İtalya'daki fabrikamız stratejik öneme sahip"
Ülke olarak zor bir yılı geride bıraktıklarını, 2017 yılının 2016 yılından daha kolay geçmeyeceğini belirten Ölmez, "Bu bilinçle grup şirketlerimizle birlikte 2017 yılına hazırlanıyoruz. Ülkece yaşadığımız olaylar bizi çok mutsuz ediyor. Fakat başka bir Türkiye yok. Yaşayabileceğimiz başka bir yer yok. Onun için motivasyonumuzu kaybetmeden, yeni bir yıla hazırlanıyoruz. 2017'deki sloganımız 'verimliliği artırmak, giderleri düşürmek' üzerine. Yatırımlarımız 2017 yılında da devam edecek. Son yıllarda Borsan olarak kablo alanında önemli yatırımlar yaptık. 2017 yılı ledli aydınlatma ürünlerine yatırım yapma yılımız olacak. Ar-Ge bölümümüz Çin'deki partnerlerimizle beraber yoğun bir şekilde çalışıyor. İç aydınlatmalarda tamamen ledli aydınlatma ürünlerine geçiyoruz. Bilindiği gibi tüm dünyada standart ampullerin kullanımı hemen hemen bitti gibi. Her alanda ledli aydınlatmaya geçiliyor. Biz de doğru zamanda ledli ürün üretimine başlıyoruz. Bu kapsamda 35 model belirledik. Bu modellerin tasarımları bitti. Kalıp yapma aşaması devam ediyor. 2017'nin ikinci yarısından itibaren bu ürünleri Türkiye ve dünya piyasalarına sunacağız. Ledli aydınlatmalarda beklentimiz çok büyük. Borsan olarak şu anda yatırım anlamındaki en önemli çalışmamız ledli aydınlatmalar. Ayrıca İtalya'da bulunan ve kiralık olarak işlettiğimiz kablo fabrikamızı resmen aldık. Orada da yeni yatırımlar yapıyoruz. İlave ürünler üretiyoruz. Oradaki fabrikamız son dönemlerde yurtdışına yaptığımız en önemli açılımlardan biri oldu. Orası; uçak, robot, savunma sanayi gibi önemli sanayi kollarına special yani özel tasarım yapan bir fabrika. Üretimi artırıcı çalışmalarımız orada devam ediyor. İtalya'daki fabrikamız aynı zamanda bize global bir üretici kimliği kazandırdı. Orası bizim için stratejik öneme sahip" dedi. 

Kenan Akyüz

Etiketler: Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez, ledli aydınlatma


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