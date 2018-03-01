Borusan Lojistik’ten drone atılımı

2012’den bu yana girişimcilik ekosistemini geliştirmek amacıyla söyleşi ve workshop’lar düzenleyen Start-IST, Executive Talks serisinin altıncısında Borusan Lojistik Tedarik Zinciri Yönetimi ve Stratejik Müşteriler İcra Kurulu Üyesi Serdar Erçal’ı ağırladı.

Konuşmasında, Borusan Lojistik’in kuvvetli yanlarının insan kaynağına yapılan yatırım ve Ar-Ge çalışmaları olduğunu belirten Serdar Erçal, "Teknolojik gelişmeleri müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre şekillendiriyoruz. İhraç edilmek üzere Türkiye’de üretilen Ford araçlarına üretim hattından aldığımız anda RFID çipleri yerleştiriyoruz ve 350 bin metrekareye yayılan 20 bin aracın doğru lokasyonda bulunup bulunmadığını bir drone ve yazılım aracılığı ile 5 dakikada kontrol edebiliyoruz” dedi.

Erçal ayrıca, Sabancı Üniversitesi ile ortak yürütülen 'Satış ve Liderlik Akademileri'nden bugüne kadar binden fazla çalışanın faydalandığını vurguladı.

Gelecekte ürün teslimatlarının drone ile yapılıp yapılamayacağı sorusuna “Son 20 senede 10 milyondan fazla kişinin yaşadığı şehir sayısı hızla artmış durumda. Şehirleşmenin ve dolayısıyla trafiğin artışıyla teslimat oldukça maliyetli bir hale geldi. Bu şartlarda yakın zamanda drone’lar ile teslimatın önemli bir çözüm olacağını düşünüyorum” şeklinde cevap verdi.

Lojistik sektörünün en itibarlı markası

Borusan Lojistik'i 'içinde bulunmaktan gurur duyduğum bir şirket' olarak tanımlayan Erçal, sözlerine şöyle devam etti: "Uzun yıllardır istikrarlı bir büyüme ve iş ortaklarıyla güven dolu ilişki inşa eden Borusan, bugün lojistik sektöründe Türkiye’nin en itibarlı markası haline geldi. Elde ettiğimiz faydayı toplumun yararına kullanmayı da bir borç biliyoruz. Taşıdığımız her 10 konteynere karşılık bir fidan dikiyoruz ve bugün 1 milyondan fazla ağacı ülkemize kazandırdık”.

"15 yıl sonra kendimi işimin sahibi olarak görüyorum"

15 yıl sonraki kendine bir mektup yazdığını ve gelecekte kendini girişim sahibi olarak gördüğünü söyleyen Serdar Erçal, Borusan Lojistik çatısı altında geliştirilen 'bukoli.com' projesiyle kurumsal girişimcilik deneyimini yaşadığını anlattı. Esnaflarla anlaşma noktasında oldukça olumlu dönüşler aldıklarını ancak işin asıl müşterisi olan e-ticaret sitelerinin bu işe yeterli finansmanı ayıramamaları nedeniyle projeyi şimdilik rafa kaldırdıklarını söyledi. Kurumsal hayatın getirdiği her şeyi araştırma ve kontrol etme alışkanlıklarından dolayı girişimciliğin en temel ihtiyaçlarından biri olan hızlılığı kaybettiklerinin altını çizdi.

Konfor alanından çıkmanın insanı daha üretken yaptığını belirterek sözlerine son veren Erçal, "Şu anda üniversiteden yeni mezun biri olsaydım, konfor alanımdan çıkmak, güvenli ve garantici olan tarafımı kırmak için kalbimin beni götürdüğü yere giderdim ve bunu bulmak için gerekirse uzun uzun beklerdim" dedi.