Signal Iduna Park'taki maçın hakemi İngiliz Mark Clattenburg. Grupta ilk maçlarını kazanan iki ekipten Borussia Dortmund'da milli yıldızımız Emre Mor maça ilk 11'de çıkmazken yedek kulübesinde forma bekleyecek...

Borussia Dortmund 1-1 Real Madrid

DK 17 Ronaldo, 43 Aubameyang

İLK 11'LER:

Dortmund: Bürki, Piszczek, Sokratis, Ginter, Schmelzer, Weigl, Gonzalo Castro, Götze, Guerreiro, Dembélé, Aubameyang

Real Madrid: Keylor Navas, Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Danilo, Modric, Kroos, James, Bale, Ronaldo, Benzema

Borussia Dortmund'un Real Madrid'e attığı son altı golün dördü Robert Lewandowski'den, ikisi Marco Reus'tan geldi. Bu gollerin tamamı Signal Iduna Park'ta atıldı. Borussia Dortmund kendi evinde Avrupa kupalarında İspanyol takımlarına karşı oynadığı son dört maçını kazandı ve bu maçlarda en az ikişer gol attı. Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynadığı son dokuz maçın yedisini kazandı ve bu maçların sadece birinde gol atamadı.

ALMAN TAKIMLARI EVLERİNDE MUTLU

İstatistiklere yansıyan verilere göre, Alman takımları kendi evlerinde İspanyol takımları ile karşılaştıkları maçların 78'ni kazandı. 38 karşılaşmayı beraberlik ile tamamlayan Almanlar, İspanyol takımlarına 46 kez mağlup oldu. Dortmund, evinde 7 kez karşılaştığı Real Madrid'i 3 kez mağlup etti. Maçların ikisi beraberlik ile sonuçlanırken birisinden mağlubiyet çıktı. Dortmund evinde karşılaştığı son 3 maçı galibiyetle kapatırken, Real Madrid son 3 maçı 2 galibiyet bir beraberlik ile tamamladı. Aynı zamanda Dortmund, Bundesliga'da sahasında oynamış olduğu karşılaşmalardaki yenilmezlik serisini 24 maça çıkardı.