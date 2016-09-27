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Borussia Dortmund 2-2 Real Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 2. maçında Borussia Dortmund ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan mnücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Borussia Dortmund 2-2 Real Madrid

27 Eylül 2016 22:08

Real Madrid, 17. dakikada Cristiano Ronaldo ile öne geçti. Dortmund, bu gole 43. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang skoru eşitledi. Real Madrid'i tekrar öne geçiren golü 68. dakikada Raphael Varane attı. Dortmund, 87. dakikada Andre Schürrle ile skoru eşitledi.

Dortmund'da forma giyen Milli yıldızımız Emre Mor, teknik direktörü Thomas Tuchel yerine 77. dakikada Raphael Guerreiro'nun yerine oyuna dahil oldu. Emre Mor, 77 ve 81. dakikalarda iki kez şansını denedi ancak golü bulamadı.

Bu sonucun ardından Dortmund ve Real Madrid, 4'er puana yükseldi. Grubun 3. maç haftasında Dortmund, Sporting Lisbon ile deplasmanda karşılaşacak. Real Madrid ise sahasında Legia Varşova'yı ağırlayacak.
 

İLK 11'LER:

Dortmund: Bürki, Piszczek, Sokratis, Ginter, Schmelzer, Weigl, Gonzalo Castro, Götze, Guerreiro, Dembélé, Aubameyang
Real Madrid: Keylor Navas, Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Danilo, Modric, Kroos, James, Bale, Ronaldo, Benzema

Etiketler: Borussia Dortmund, Real Madrid


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