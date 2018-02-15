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Borussia Dortmund, 90'da güldü

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Borussia Dortmund, sahasında İtalyan ekibi Atalanta'yı 90. dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup etmeyi başardı. Alman ekibinde forma giyen oyunculardan Ömer Toprak ilk 11'de başlayarak 90 dakika forma giyerken, Nuri Şahin ise yedek kulübesinde yer aldı.

Borussia Dortmund, 90da güldü

15 Şubat 2018 23:30

Signal Iduna Park'ta Alman ekibi Borussia Dortmund ile İtalyan ekibi Atalanta karşı karşıya geldi. 90. dakika boyunca temponun düşmediği mücadelede ilk gol 30. dakikada ev sahibi ekipten geldi. Andre Schürrle, fileleri havalandırarak ilk yarının skorunu belirledi. (1-0). İkinci yarıya hızlı başlayan konuk takım, Ilicic'in 51 ve 56. dakikalarda attığı gollerle 2-1 öne geçti. Alman ekibi şoku üzerinden çabuk attı ve 65. dakikada Batshuayi ile eşitliği yakaladı. 90. dakikada yeniden sahneye çıkan Batshuayi, Alman ekibine galibiyeti getirdi. (3-2)
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 22 Şubat Perşembe günü İtalya'da oynanacak.

 

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