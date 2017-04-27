Almanya Kupası Yarı Finali'nde Allianz Arena'da Bayern Münih ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. 19. dakikada Martinez Reus ile Dortmund 1-0 öne geçti. Bayern Münih, 28. dakikada Martinez ile eşitliği yakalarken, 41. dakikada Hummels'in golüyle de soyunma odasına 2-1 önde girdi. İkinci yarıda Dortmund daha etkili oldu. 69. dakikada Aubameyang ile eşitliği sağlayan Dortmund, 74. dakikada Dembele'nin golüyle sahadan 3-2 galip ayrıldı ve finale yükseldi.

Borussia Dortmund, finalde 27 Mayıs’ta Eintracht Frankfurt oynanacak.