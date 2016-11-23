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Borussia Dortmund, Legia Varşova'yı 8-4 yendi

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde Legia Varşova'yı 8-4 yenerek, 8-3'lük Monaco-Deportivo maçındaki gol rekorunu kırdı. Nuri Şahin'in de gol attığı karşılaşma, Şampiyonlar Ligi tarihindeki en gollü maç olarak kayıtlara geçti.

Borussia Dortmund, Legia Varşovayı 8-4 yendi

23 Kasım 2016 07:52

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında bugün 8 karşılaşma oynandı. Günün en gollü maçında Borussia Dortmund, Legia Warszawa'yı 8-4 mağlup etti. Alman ekibinin 8-4 üstünlüğüyle sonuçlanan karşılaşma, 2003'teki 8-3'lük Monaco-Deportivo müsabakasını geride bırakarak, Şampiyonlar Ligi tarihindeki en gollü maçı olarak kayıtlara geçti. 

Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 17 ve 18'de Shinji Kagawa, 20'de Nuri Şahin, 29'da Dembele, 32, 52 ve 90+3'de Reus, 81'de Passlack kaydetti.

Legia'nın gollerini ise 10 ve 24'te Prijovic, 57'de Kucharczyk, 83'de Nemanja Nikolic attı.

Şampiyonlar ligindeki temsilcimiz Beşiktaş ise B grubunda bugün 20.45'de sahasında Benfica ile karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi grup maçlarında dün akşam oynanan maçlar ve alınan sonuçlar ise şöyle:

E Grubu
CSKA Moscow: 1 - Bayer Leverkusen: 1
Monaco: 2 - Tottenham: 1

F Grubu
Borussia Dortmund: 8 - Legia Warszawa: 4
Sporting Lisbon: 1 - Real Madrid: 2

G Grubu
FC Copenhagen: 0 - Porto: 0
Leicester City: 2 - Club Brugge: 1

H Grubu
Dinamo Zagreb: 0 - Lyon: 1
Sevilla: 1 - Juventus: 3 

Etiketler: Borussia Dortmund, Legia Varşova, Şampiyonlar Ligi


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