UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında bugün 8 karşılaşma oynandı. Günün en gollü maçında Borussia Dortmund, Legia Warszawa'yı 8-4 mağlup etti. Alman ekibinin 8-4 üstünlüğüyle sonuçlanan karşılaşma, 2003'teki 8-3'lük Monaco-Deportivo müsabakasını geride bırakarak, Şampiyonlar Ligi tarihindeki en gollü maçı olarak kayıtlara geçti.

Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 17 ve 18'de Shinji Kagawa, 20'de Nuri Şahin, 29'da Dembele, 32, 52 ve 90+3'de Reus, 81'de Passlack kaydetti.

Legia'nın gollerini ise 10 ve 24'te Prijovic, 57'de Kucharczyk, 83'de Nemanja Nikolic attı.

Şampiyonlar ligindeki temsilcimiz Beşiktaş ise B grubunda bugün 20.45'de sahasında Benfica ile karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi grup maçlarında dün akşam oynanan maçlar ve alınan sonuçlar ise şöyle:

E Grubu

CSKA Moscow: 1 - Bayer Leverkusen: 1

Monaco: 2 - Tottenham: 1

F Grubu

Borussia Dortmund: 8 - Legia Warszawa: 4

Sporting Lisbon: 1 - Real Madrid: 2

G Grubu

FC Copenhagen: 0 - Porto: 0

Leicester City: 2 - Club Brugge: 1

H Grubu

Dinamo Zagreb: 0 - Lyon: 1

Sevilla: 1 - Juventus: 3