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Boş arazide çürümüş ceset bulundu

Gaziantep'te boş bir alanda çürümüş erkek cesedi bulundu. Cesedin üzerindeki saatin çalışması dikkat çekti.

Boş arazide çürümüş ceset bulundu

20 Eylül 2016 16:54

Olay, bugün öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi 25 nolu sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, boş bir arsa içerisindeki kuru otları temizlemek isteyen belediyenin temizlik personeli, yerde yatan bir şahıs görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çürümüş bir erkek cesedi ile karşılaştı.

Kolundaki saat çalışıyordu

Yaşlı bir erkeğe ait olduğu anlaşılan cesedin ayağında ayakkabıları bulunmazken, kolundaki saatin ise halen çalıştığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası ceset, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Öte yandan üzerinden kimlik çıkmayan cesedin kime ait olduğu ise henüz belirlenemedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mehmet Bulut - Orhan Erkılıç


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