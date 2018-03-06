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Boş arsada oturup güneşlenenlerin üzerine ateş açıldı

Şanlıurfa’da boş bir arsada oturup güneşlenen şahısların üzerine otomobilden inen bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayda oturan şahıslardan bir kişi ile yoldan geçen bir vatandaş yaralandı.

Boş arsada oturup güneşlenenlerin üzerine ateş açıldı

06 Mart 2018 18:06

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen bir kişi, güzel havayı fırsat bilip boş bir arsadaki taşların üzerine oturarak sohbet eden şahısların üzerine ateş açıp kaçtı. Olayda arsada oturan bir şahıs ile caddeden geçen ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Saldırı sonrası geldiği otomobile binip kaçan zanlının peşine düşen polisler, otomobilin önünü Hayati Harrani Mahallesi’nde kesti. Otomobilden inerek kaçmaya çalışan zanlı polis tarafından kıskıvrak yakalandı. 

Olay yerinde yapılan incelemede av tüfeğine ait boş kovalar bulundu. Öte yandan tüfekten çıkan mermiler park halindeki iki araca da isabet etti. 

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

Şinasi İnan

 

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