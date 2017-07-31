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Boş binada çıkan yangın 2 saatte söndürüldü

Konya’da sabah saatlerinde kullanılmayan eski Kuran Kursu binasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler yaklaşık iki saatte kontrol altına alındı.

Boş binada çıkan yangın 2 saatte söndürüldü

31 Temmuz 2017 08:35
Boş binada çıkan yangın 2 saatte söndürüldü - Tıkla İzle

Yangın, 04.15 sıralarında Kerim Dede Mahallesi Yeniköy sokak üzerindeki eski Kuran Kursunun çatı katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık iki saatlik bir müdahalenin ardından alevler güçlükle kontrol altına alındı. 

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

İbrahim Yetkin


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