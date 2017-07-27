Boş evden kötü koku gelince kayıp gencin cesedi bulundu

Edinilen bilgilere göre, ailesinin 4 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu Hüseyin Aydıner’i arayan Amasya Emniyet Müdürlüğü asayiş şubesi ekipleri Hacılar Meydanı Mahallesi’ndeki eski boş evden etrafa kötü koku yayıldığının bildirilmesi üzerine gittikleri iki katlı evin içinde pazarcılıkla geçimini sağlayan Aydıner’in cansız bedeniyle karşılaştı.
Çağrılan sağlık ekipleri ile olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından talihsiz gencin cenazesi evden çıkartılarak hastaneye morguna götürüldü. Yakınlarının gözyaşı döktüğü gencin ölümüyle ilgili polis inceleme başlattı.
Murat Çelik A.