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Boş evden kötü koku gelince kayıp gencin cesedi bulundu

Amasya’da 4 gündür kendisinden haber alınamayan Hüseyin Aydıner’in (25) cesedi, etrafa kötü kokuların geldiği eski boş evde bulundu.

Boş evden kötü koku gelince kayıp gencin cesedi bulundu

27 Temmuz 2017 20:58

Edinilen bilgilere göre, ailesinin 4 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu Hüseyin Aydıner’i arayan Amasya Emniyet Müdürlüğü asayiş şubesi ekipleri Hacılar Meydanı Mahallesi’ndeki eski boş evden etrafa kötü koku yayıldığının bildirilmesi üzerine gittikleri iki katlı evin içinde pazarcılıkla geçimini sağlayan Aydıner’in cansız bedeniyle karşılaştı.

Çağrılan sağlık ekipleri ile olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından talihsiz gencin cenazesi evden çıkartılarak hastaneye morguna götürüldü. Yakınlarının gözyaşı döktüğü gencin ölümüyle ilgili polis inceleme başlattı. 

Murat Çelik A.
 

Etiketler: amasya, boş ev, ceset


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