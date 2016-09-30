Yangın, saat 21.00 sıralarında Manisa’nın Yunusemre ilçesi Mimar Sinan Bulvarı üzeri OSB girişinde boş bir fabrikada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kullanılmayan fabrikanın kazan dairesinde çıkan yangın, Manisa Büyükşehir Belediye İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangına soğutma çalışması yanan itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor. Olay yerine gelen Polis ekipleri Mimar Sinan Bulvarı üzerinde yol kontrolünü sağlarken yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Adem Şahin

