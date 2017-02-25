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Boş havuza terk edilen 7 kaplumbağanın ölümü yürek burktu

Üsküdar’da ormanlık alandaki boş havuza terk edilen su kaplumbağaları öldü. Ölüme terk edilen kaplumbağaların durumu yürek burktu.

Boş havuza terk edilen 7 kaplumbağanın ölümü yürek burktu

25 Şubat 2017 10:01
Su kaplumbağaları ormanlık alanda ölüme terk edildi - Tıkla İzle

Küçük Çamlıca’da bulunan Çamlıca Köşklerinin yer aldığı ormanlık alanda boş süs havuzuna bırakılan su kaplumbağaları, çevredeki vatandaşlar tarafından bulundu. Havuzda bulunan kaplumbağalar daha sonra yaşar umudu ile küçük bir su birikintisinin olduğu kanala taşındı. Havuz, belediye görevlileri tarafından temizlenirken, kanalın içerisinde bulunan kaplumbağalar da yaşıyor olma ihtimaline karşı tekrar kontrol edildi. Ancak bazı duyarsız vatandaşlar tarafından parka getirilerek bırakıldığı öğrenilen kaplumbağaların öldüğü anlaşıldı. 

Metin Başar - Mustafa Esen

Etiketler: ormanlık alan, Su kaplumbağası, üsküdar


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