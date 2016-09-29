İddiaya göre, terör örgütünün ölüm listesinde olduğu gerekçesiyle emekli olduğu öne sürülen polis memuru Mehmet Arif Sabaz, 9 Ocak 2016 tarihinde İstanbul Gaziosmanpaşa’da güvenlik görevlisi olarak çalıştığı bir işyerinin önüne gelerek boş limon kasası isteyen Ekrem Konuksever(28) ile tartıştı. Konuksever, emekli polis Sabaz’ın boş kasa isteğini “içine ürün koyuyoruz” diyerek geri çevirdi. Bunun üzerine Konuksever, Sabaz’a küfür edip “seni hamsi yapacağım” diyerek uzaklaştı.

Ancak ikili arasındaki sözlü tartışma iki dükkan uzaktan da devam edince Konuksever geri dönerek cebinden bıçak çıkardı. Bunu gören Mehmet Arif Sabaz’ın da hemen yanındaki balık tezgahından bıçak alması üzerine ikili birbirlerine yumruk ve bıçaklarlar saldırdı. Kavganın ardından yaralanan Konuksever koşarak olayın meydana geldiği caddenin diğer ucundaki arkadaşlarının yanına giderek “vuruldum” dedi. Doktor raporuna göre Konuksever, iç organlarının delinmesi sonucu iç kanama geçirerek hayatını kaybetti. Olayın ertesi günü tutuklanan Mehmet Arif Sabaz, tam 1 ay cezaevinde yattıktan sonra tahliye edildi.

İddianamade Sabaz’ın cezalandırılmaması istendi

Suçun meşru müdafaa sınırları içerisinde kalınarak işlendiğini gerekçe gösteren savcılık, ilgili madde gereği sanığa ceza verilmemesini talep etti.

Tutuksuz yargılanan sanık Mehmet Arif Sabaz, dün İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya maktül Ekrem Konuksever’in annesi Güllü Konuksever, ailesi ve yakınları ile avukatları katıldı. Sanık Mehmet Arif Sabaz, bir bacağından geçirdiği operasyon nedeniyle duruşmaya tekerlekli sandalye ile katıldı.

Sanık “MİT bana dikkatli olmam konusunda yazı gönderdi”

Sabaz, "Ben terör örgütünün ölüm listesindeydim. Daha önce polis memuru olarak görev yaptım ve bu nedenle emekli oldum. Emekli olduktan sonra Gaziosmanpaşa’da güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başladım. Güvenlik görevlisi olarak çalıştığım işyerinin önünden kaçan bir DHKP-C’li teröristi yakaladım ve bu terörist bir polisi şehit etmişti. Bu teröristi yakalayarak polis arkadaşlara teslim ettim. Bunun üzerine Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) bana bir yazı göndererek dikkatli olmam söylendi. Bunun üzerine dikkatli olmaya çalışıyordum, devamlı kaçıyordum. Masraflara yetişemediğim için bir markette çalışıyordum" dedi.

Maktulün limon kasası isteme bahanesiyle yanına geldiğini ve kendisinin bunun üzerine ‘Market sahibine sor’ yanıtı verdiğini aktaran Sabaz, “Market sahibi alma onlar bize lazım dedi. Ben de boşver dedim. Bana küfür ederek bağırmaya başladı. Sonra 3 kişi geldiler. Maktülün elinde bıçak vardı. Bıçağı ağzına götürerek kınından çıkardı. Başının üstüne kadar kaldırıp tam benim göğsüme saplayacak şekilde pozisyon aldı. Benim de elimde çakı olduğu halde maktüle yumruk attım. Maktulun yaralanması olayı benim elimdeki bıçaktan mı yoksa kendi elin bulunan bıçaktan mı bilmiyorum.

Maktulun kendisini öldüreceği düşündüğü bu nedenle paniğe kapıldığını ifade eden Sabaz, “Maktul sarhoş gibiydi kafası dönüyordu. Ben beraatimi istiyorum. DHKP-C beni öldürtecek diye düşünüyordum, içimde bu his vardı” ifadelerini kullandı.



Savcı “Suçlama değişebilir tutuklansın” dedi.

Duruşmada, 3 tanığın ifadelerinin alınmasının ardından duruşma savcısına görüşü soruldu. Savcı, mevcut delil durumu, tanık beyanları, suçun değişme ihtimali ve sanığa yönelik saldırıların da değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, sanığın tutuklanmasını talep etti.



Tekerlekli sandalye ile geldiği duruşmada tutuklandı

Sanık hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller olduğu kanaatine varan mahkeme heyeti, kaçma şüphesi ve istenilen ceza alt sınırını dikkate alarak sanığın tutuklanmasına karar verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden olay anı görüntülerinin istenmesini kararlaştıran mahkeme heyeti duruşmayı Kasım ayına erteledi.



Televizyona çıkıp Yurt Atayün ile iddialarda bulunmuştu

Emekli polis memuru 2014 yılında bir televizyon kanalında konuk olarak çıkmış, FETÖ terör örgütü davalarında tutuklu yargılanan eski emniyet müdürü Yurt Atayün ile ilgili önemli iddialarda bulunmuştu. Sabaz programda, "Yurt Atayün ve 20 emniyet memuru benim yakaladığım teröristi kendilerini de yakalamış gibi tutanak tutarak birer maaş taltifi ceplerine koydular. Haram olsun. Bir de bana şehit cenazesinde ezan okudum diye ceza verdiler” sözleriyle gündeme gelmişti.

Başak Akbulut - Mehmet Altunışık