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Boş valiz polis ekiplerini alarma geçirdi

Antalya’nın Muratpaşa İlçesinde bulunan Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) bürosu önüne bırakılan valiz paniğe neden oldu. Vatandaşların şüpheli paket ihbarıyla polise haber verdiği valizin boş olduğu belirlendi.

Boş valiz polis ekiplerini alarma geçirdi

08 Aralık 2016 08:17
Boş valiz polis ekiplerini alarma geçirdi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre Altındağ Mahallesi 161 sokak üzerinde bulunan Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) bürosu önünde ağzı kapalı bir şekilde duran valizi görenler, durumdan şüphelenerek polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri,sokağı trafiğe kapattı ve çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekipler, vatandaşların sokak üzerinden geçmesine izin vermedi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları yaptıkları incelemenin ardından valizin boş olduğu belirlendi.

Valizin öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından konulduğu belirtildi. Polis çalışmalarının ardından kapatılan sokak, yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.

Ertuğrul Gün 


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