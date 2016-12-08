Edinilen bilgiye göre Altındağ Mahallesi 161 sokak üzerinde bulunan Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) bürosu önünde ağzı kapalı bir şekilde duran valizi görenler, durumdan şüphelenerek polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri,sokağı trafiğe kapattı ve çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekipler, vatandaşların sokak üzerinden geçmesine izin vermedi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları yaptıkları incelemenin ardından valizin boş olduğu belirlendi.

Valizin öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından konulduğu belirtildi. Polis çalışmalarının ardından kapatılan sokak, yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.

Ertuğrul Gün