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Boşaltılan apartman sakinlerinin endişeli bekleyişi sürüyor

Konya’da göçük riski gerekçesiyle boşaltılan binanın sakinlerinin endişeli bekleyişi sürüyor.

Boşaltılan apartman sakinlerinin endişeli bekleyişi sürüyor

23 Ekim 2016 13:11
Boşaltılan apartman sakinlerinin endişeli bekleyişi sürüyor - Tıkla İzle

Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Demiryolu Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı Aydoğan Apartmanı'nda meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, saat 23.30 sıralarında apartman sakinleri binadan ses geldiğini fark etti. Bunun üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri binayı boşaltarak bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, AFAD ekiplerinin ve belediye yetkililerinin apartmanda yaptıkları incelemenin ardından bina güvenlik gerekçesiyle tamamen boşaltılarak tahliye edilmişti. Boşaltılan binanın sakinleri geceyi yakınlarında ve belediyenin misafirhanelerinde geçirdi.

Bina sakinlerinden Mehmet Karacan, dün sabah saat 07.30’da sanki deprem olur gibi bir gürültüyle uyandıklarını söyleyerek, “Aynı gürültünün biraz daha hafifi akşam 22.30’da oldu. Yukarı katlarda daha fazla hissedilmiş. Beşinci kattaki öğrenciler AFAD'ı aramışlar. Polisler ve AFAD ekipleri geldi. Tedbir amaçlı boşalttılar binayı. Bizim akrabalarımız var, az ilerde de annemlerin evi var, oraya gittik. Evi olmayanlar belediyenin ya da AFAD’ın misafirhanesine götürüldü. Mağdur olan kimse yok yani. Ben 1. katta kalıyordum, ben de hissettim. AFAD ekipleri yarın inşaat mühendisliğinden görevlilerin gelip binayı kontrol edeceklerini söylediler. Bizim evimizde hafif bir çatlak var, bodrum katta bir de beşinci katta varmış” dedi.

Bina sakinlerinden Nuh Uğurlu ise, binada hafif bir çökmenin olduğunun söylendiğini belirterek, "Öbür bina ile bu bina sırt sırta olduğu için buradan da duyulmuş biraz. Büyük bir ihtimalle köşedeki kolonun altı dışarıdan su almış binalarda su alınca iki kolon aşağıya doğru çalışmış. Yeni değil aslında yıllardır varmış bu. Şu anda biraz artmış herhalde. Büyük bir şey değil aslında. Tedbir amacıyla boşaltıldı bina" şeklinde konuştu. 

Mustafa Beşer - Ömer Sayın


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