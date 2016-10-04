Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki İstanbul Gaziosmanpaşa'da katıldığı kentsel dönüşüm temel atma töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Özhaseki askeri alanların şehir dışına taşınmasına ilişkin olarak, "15 Temmuz bir felaketti adeta. Bir taraftan da hayırlara vesile oldu. Özellikle şehir içindeki askeri alanların şehir dışına taşınması gibi bir fikir de 15 Temmuz sonrasında geldi. Türkiye birçok yerinde askeri alanlar yapılış tarihlerine bakıldığı zaman şehir merkezlerine özel olarak konuşlanmamış. Şehrin çeperlerine yapılmış. Ancak zaman içerisinde büyüyen şehirler o alanları içerisine almış ve yutmuş. Biz bunları yenilemezsek, dışarı taşımazsak doğru bir iş yapmış olmayız. Bu konuda sayın Cumhurbaşkanımız talimatı özellikle şehir içinde kalan askeri alanların herkesin kullanacağı yeşil alanlar şeklinde değerlendirilmesi" diye konuştu.

Bu konuda 3 bakanığın ortaklaşa bir çalışma yürüttüğünü vurgulayan Özhaseki, "Milli Savunma Bakanlığı askeri alanların gerekliliği, bundan sonra nasıl devam edeceği, nasıl bir kışla olacağı hususunda temel fikir onlara ait. Maliye Bakanlığı milli emlak tarafından değerlendiriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da bütün askeri alanların şu anda ne olarak kullanıldığı, bundan sonra vatandaşın oradaki beklentisinin ne olduğu, nereye taşınacağı hususunda çalışma yapıyor. Bittiği zaman 3 bakanlık olarak bir araya geleceğiz. Hangi tesisin nereye taşınacağımızı, taşınan tesisin ne olacağına karar vereceğiz. Ana tema yeşil alan olması, vatandaşın kullanımına açık olması" ifadelerini kaydetti.

Bakan Özhaseki İstanbul Finans Merkezi projesindeki son durumun sorulması üzerine ise şunları söyledi:

"Orada biz altyapısı ile ilgili büyük bir proje yapıyoruz orada. İhale aşamasındayız firmaları belirledik. O sonuçlandığı zaman ihale yapılacak. İnşallah altyapısı bizim tarafımızdan tamamlanacak" dedi.

Mehmet Altunışık