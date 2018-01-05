Boşanan erkek, SGK muamelesi görüyor

Kimisi 10 gün evli kalıp 29 yıldır nafaka öderken; kimisi işsiz olduğu için nafakayı ödeyemeyip aylarca hapis yattı. Yoksulluk nafakası adı altında ömür boyu ödenen süresiz nafaka uygulaması yüzlerce kadın ve erkeği mağdur ederken; eşlerinden ayrılanlar yeniden yuva kurmaya korkar oldu. Türk Medeni Kanununun “Yoksulluk nafakasını” düzenleyen hükmüne göre, boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek tarafın, geçimi için diğer taraftan süresiz nafaka isteyebileceği belirtiliyor. Ömür boyu nafaka, eşlerden biri ölürse, eş çalışırsa ya da evlenirse kalkıyor. Eski eş, nafakayı 1 kere bile geciktirirse 3 ay hapis yatıyor. Hapis süresince de borç silinmiyor. 3 ayın borcu da faizi ile üstüne ekleniyor. 1988'den beri yürürlükte olan bu uygulamanın mağdurları çoğunlukla erkekler olurken; onların sesini duyurmak kadınlara düştü.

OĞLUMU BEN KURTARDIM

30 yıllık kanunun yüz binlerce mağduru olduğunu söyleyen Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu Kurucusu ve Yöneticisi İlknur Birsel “Üyelerimiz arasında 5, 10, 15 gün evli kalan; hatta 29 yıldır nafaka ödeyen mağdurlar var. Benim oğlum da 4 ay evli kaldı. 8 yıldır nafaka ödüyor. Eski eşi, işe girdi avukatlar, nafakanın iptal olmayacağını söyledi. Yargıtay, ‘asgari ücretle çalışmak kadını kurtarmıyor’ kararı veriş. Oğlumu hapisten ben kurtardım” diye konuştu.

SÜRESİ DÜZELTİLMELİ

Nafaka ödeyen eşin işsiz olsa bile 200-300 TL ödemek zorunda kaldığını ifade eden Birsel “İşe girer, gelir artarsa her yıl nafaka arttırma davası açabiliyorlar. Bir gün, uzman çavuş eşi aradı beni. Önceki çocuksuz eşe 5 yıldır nafaka ödüyorlarmış. Kadın telefonda ağladı, ‘Nafaka ödemekten, kendime, ve çocuğuma çorap bile alamıyorum’ dedi. Erkekler ise gurur meselesi yapıp sessiz kalıyor. Geçenlerde doktor olan bir kadın eşinden boşanmış. Adam nafaka bağlanmasını istemiş. İlerde bunun kadın mağdurları da olacak. O zaman kadınlar ne yapacak? Biz hakkaniyetli süreli nafaka istiyoruz. Çocuk olup olmadığına, kadının yaşı, sağlığı, iş gücüne göre tekrar düzenlensin.”diye konuştu.

SANKİ BİRİNİ ÇALIŞTIRIYORUZ

Yeni evlendiği eşinin mağduriyetini dile getiren Zeynep Hanım ise “Eşimin eski eşi üniversite mezunu, yabancı dili var ve sağlıklı. Ama yaptığı tek şey her ay nafakasını alıp gezip tozmak. Maaşlı birini çalıştırıyormuşuz gibi hissediyoruz. Eşime mesaj atmış. ‘Ben bireysel emeklilik istiyorum. Bu gençliğimin bir de yaşlılığı var’ yazmış" dedi.

"BEN SGK İLE ORTAK DEĞİLİM Kİ EMEKLİ YAPAYIM"

Bu konuda sosyal medyada da çok sayıda tweet var. Dikkat çeken tweetler şöyle:

10 yıldır, 14 ay evlilik ve çocuksuz, yüzünü bile unuttuğum insana #süresiznafaka ödüyorum. Ödeyemeyince hapse giriyorum. Cinayet işleyene bile af geliyor. Ben SGK ile ortak değilim ki emekli yapayım.

Ben de bir kadınım, anayım. Eşim, 3 aylık hatalı bir evliliğine ne zamana kadar nafaka ödeyecek. 10 yıl oldu biz kadınların hakları ne olacak lütfen sesimizi duyun.

Keşke şu an evli olsaydım boşanır nafaka- devlet yardımı falan alırdım off

Kocandan nafakanı alacan, baba evinde karnını doyuracaksın, akşam kendi evinde yatacaksın. Lüks hayat, aç küveti keyfine bak...

AVUKATLAR NE DEDİ?

Yasin Girgin: Erkek sürekli borçlu, kadın sürekli alacaklı

“Medeni kanunla kadın ve erkeğin oyu eşit oldu. Ancak, nafaka konusuna gelince tersine dönüyor. Erkeği sürekli borçlu, kadını da sürekli alacaklı çıkarıyor. Erkek çalışmasa dahi nafaka ödüyor. Ancak, emekli aylığı olan kadın nafaka alabiliyor. Çünkü Yargıtay diyor ki, ‘kadının yoksulluk sınırında olup olmadığı incelenmeli, nafaka verilmeli.’ Asgari ücretli erkeğin kadına nafaka vermesini kabul ediyor. Hem 'emekli maaşı yoksulluktan kurtarmaz' diyor hem de 'asgari ücretli olan kişi de nafaka ödemeli' diyor. Ancak, asgari ücretle çalışan kadın nafaka ödemiyor."

Sinem Hacıeminoğlu: Eşit kusurhâlinde nafaka verilmemeli

“Bir taraf nafaka talep ettiği eşinden ya kusursuz ya da az kusurlu olmalı. Eşit kusur halinde nafaka verilmemeli. Ayrıca, belli bir süre konmalı. Hiçbir taraf ömür boyu nafaka ödemeye mahkûm edilmemeli. Bu durum kadınları çalışmamaya da sevk ediyor. Nasılsa nafaka geliyor, şeklinde düşünerek suistimaller de yapılıyor."